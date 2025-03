Ảnh đế tù tội Yoo Ah In thốt lên 1 câu đáng sợ ngay giữa tang lễ của cha

Sáng 22/3, tờ Segye đưa tin, đạo diễn Kim Hyung Joo (phim The Match) vừa tham gia buổi phỏng vấn với truyền thông Hàn và có những chia sẻ đáng chú ý về "Ảnh đế" Yoo Ah In. Khi được hỏi liệu có liên lạc với Yoo Ah In sau khi nam diễn viên dính bê bối ma túy, vị đạo diễn họ Kim thú thật: "Không, chúng tôi không liên lạc với nhau đâu. 2 người chúng tôi đều không phải kiểu người duy trì liên lạc chặt chẽ với người khác mà".

Đáng chú ý, Kim Hyung Joo bất ngờ chia sẻ về cuộc gặp gỡ với Yoo Ah In tại đám tang của cha tài tử hồi tháng 8 năm ngoái. Theo lời đạo diễn họ Kim, "Ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" đã rất đau khổ và thốt lên 1 câu: "Khi ấy chúng tôi không nói chuyện lâu. Nhưng cậu ấy đã nói với tôi rằng ‘Em đã phạm tội đáng chết. Em không có gì để nói cả’ với vẻ đau buồn". Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen không khỏi hoang mang, lo lắng trước động thái này của tài tử họ Yoo.

Yoo Ah In suy sụp trong tang lễ của cha hồi tháng 8 năm ngoái, thốt lên 1 câu gây lo ngại

Trước đó, trong buổi chiếu VIP của bộ phim The Match vào hôm 19/3, đạo diễn Kim Hyung Joo cũng gây xôn xao với những chia sẻ về Yoo Ah In: "Khi chọn Yoo Ah In vào phim này, tôi cảm thấy như mình đã có được cả thế giới. Thế nhưng, ai dè ekip sau đó phải đối mặt với vô vàn áp lực (ám chỉ tới bê bối dùng chất cấm của Yoo Ah In). Với tư cách diễn viên chính, hành động của Yoo Ah In có thể xem là vô trách nhiệm và gây thất vọng cho công chúng. Cậu ấy hiện đang phải trả giá vì những sai lầm của mình".

Những chia sẻ của đạo diễn họ Kim về Yoo Ah In đã nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng

Được biết, The Match ban đầu dự kiến ra mắt từ lâu nhưng sau đó bị hoãn chiếu vì nam chính Yoo Ah In dính scandal dùng chất cấm. Trong năm nay, By4M Studio quyết định mua lại bản quyền phân phối bộ phim và xác nhận tác phẩm sẽ ra rạp vào ngày 26/3 tới đây.

Vụ án ma túy liên quan tới Yoo Ah In đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực suốt 2 năm qua. Yoo Ah In bị truy tố vào tháng 10/2023 với cáo buộc sử dụng chất cấm propofol 181 lần tại các bệnh viện ở Seoul từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Ngoài ra, nam diễn viên còn bị cáo buộc được kê đơn bất hợp pháp 1.100 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa người khác 44 lần từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022. Tới tháng 1/3023, Ảnh đế xứ Hàn bị buộc tội hút cần sa với người quen Choi (33 tuổi) tại Los Angeles, Mỹ và ép 1 YouTuber đồng hương khác sử dụng cần sa.

Ban đầu, Yoo Ah In bị kết án 1 năm tù giam. Nhưng trong phiên tòa phúc thẩm hồi tháng trước, mức phạt dành cho "Ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn" được chuyển sang quản chế. Theo đó, nam diễn viên bị kết án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm. Bên cạnh đó, tòa án còn tuyên phạt Yoo Ah In 80 giờ phục vụ cộng đồng, đồng thời yêu cầu nam tài tử tham gia 40 giờ học phục hồi chức năng.

Yoo Ah In sụp đổ hình tượng sau bê bối chấn động