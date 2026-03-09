Anh đang đứng trước bờ vực sụp đổ năng lượng nghiêm trọng

Trữ lượng khí đốt tự nhiên hiện tại của Anh chỉ đủ dùng trong chưa đầy hai ngày.

Theo tờ Daily Mail, trích dẫn dữ liệu từ nhà điều hành hệ thống truyền tải khí đốt National Gas, chỉ còn khoảng 6,7 đến 7 gigawatt-giờ nhiên liệu trong kho dự trữ quốc gia.

Con số này thấp một cách đáng báo động so với năm ngoái, và chỉ đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước từ một ngày rưỡi đến hai ngày.

Sự cạn kiệt nguy hiểm nguồn dự trữ này đang diễn ra trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu bất ổn chưa từng có, do việc vận chuyển hàng hóa gần như bị đình trệ hoàn toàn ở eo biển Hormuz và giá dầu khí tăng vọt kỷ lục.

Yếu tố then chốt ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của Anh là căng thẳng kéo dài ở Trung Đông.

Do rủi ro ở Vịnh Ba Tư và việc tắc nghẽn các tuyến đường vận chuyển chính, các tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đang thay đổi lộ trình mạnh mẽ, ưu tiên thị trường châu Á, nơi giá mua cao hơn.

Kết quả là London buộc phải tham gia vào cuộc cạnh tranh giá khốc liệt và hiện đang phải trả một trong những mức giá bán buôn khí đốt cao nhất ở châu Âu, nhằm đảm bảo nguồn cung khan hiếm.

Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn bởi thực tế là Anh có khả năng lưu trữ khí đốt cực kỳ hạn chế, và phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu, chủ yếu từ Na Uy và nguồn cung LNG từ Mỹ.

Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng, sự dễ bị tổn thương hiện tại của đất nước đang biến Anh thành con tin của những biến động địa chính trị toàn cầu.

Giữa những báo cáo về các vụ đắm tàu ở eo biển Hormuz và các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng lọc dầu ở Bahrain và Kuwait, độ tin cậy của các tuyến đường xuyên Đại Tây Dương và Biển Bắc đang trở nên cực kỳ quan trọng đối với sự tồn tại của nền kinh tế Anh.

Nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp diễn, Chính phủ Anh sẽ buộc phải đưa ra các biện pháp khẩn cấp để hạn chế tiêu thụ năng lượng. Vì nếu không có nguồn cung mới, các kho chứa khí đốt của nước này sẽ cạn kiệt trong vòng 48 giờ.

Cuộc khủng hoảng này làm nổi bật sự mong manh của chiến lược năng lượng của London vào thời điểm giá cả hàng hóa toàn cầu đang đạt mức cao kỷ lục, trong khi các nhà cung cấp truyền thống đang chuyển hướng hàng hóa của họ đến các điểm đến sinh lợi hơn.