“Anh da nâu” Việt Hoàng: Tính tôi bên ngoài nhạt lắm, tôi học nhiều từ anh Quốc Khánh

Với khán giả quan tâm tới những bản tin của VTV24, hẳn cái tên "anh da nâu" Việt Hoàng không hề xa lạ. Việt Hoàng là BTV của VTV24 với Bản tin chuyển động 24h và bây giờ là Zlife.



Xuất hiện trên sóng truyền hình với những màn "cà khịa" cực kỳ duyên dáng, theo trend, "anh da nâu" Việt Hoàng nhanh chóng nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả.

Mới đây nhất, xuất hiện trong đoạn clip về 1 ngày làm việc của MC, BTV truyền hình, "anh da nâu" Việt Hoàng đã có những chia sẻ thú vị về bản thân mình đằng sau mỗi giờ lên sóng.

Nam BTV tiết lộ, dù thường xuyên xuất hiện với vẻ chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng ở VTV Digital, anh lại là người thường xuyên chậm deadline. Một đồng nghiệp trẻ của nam BTV thừa nhận: "Anh ấy là một người không quan tâm đến deadline, nước đến chân mới nhảy".

BTV Việt Hoàng.

Không chỉ vậy, nam MC cũng cho biết trí nhớ của anh không được tốt nên nỗi sợ lớn nhất của anh khi lên sóng là không có máy nhắc chữ: "Tình huống éo le nhất khi lên sóng là bị lọt hình, kiểu đang mặt đơ thì bị lên hình hoặc máy nhắc chữ bị chạy quá, phải tìm kịch bản để đọc. Vì trí nhớ của tôi rất kém, tôi không học thuộc được".

Việt Hoàng thừa nhận mức độ áp lực trong công việc của BTV truyền hình rất cao, song anh hài lòng với thu nhập mà công việc này đem lại:

"Thu nhập ở VTV thẳng thắn là cao hơn so với các cơ quan nhà nước khác, so với các doanh nghiệp tư nhân thì không bằng. Nó cũng tùy thuộc vào nhu cầu chi tiêu của mỗi người nữa. Tôi nghĩ mức chi tiêu so với mức thu nhập của tôi thì ở mức 7/10 điểm".

Việt Hoàng tiết lộ, trước đây khi dẫn Điểm tuần, anh chỉ có 2 chiếc áo vest mặc đi mặc lại để lên sóng. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang làm việc ở Zlife, anh đã thay đổi trong cách ăn mặc, trở nên trẻ trung, hiện đại hơn rất nhiều.

Việt Hoàng thích thú khoe phong cách thời trang đã thay đổi.

Về lý do trở thành BTV truyền hình, Việt Hoàng hài hước cho hay anh làm việc trái với ngành học: "Cá nhân tôi nhận tôi là sự thất bại của giáo dục! Tôi học một đằng, làm một nẻo. Lý do tôi làm BTV truyền hình là vì cả nhà tôi làm công việc này.

Sống trong môi trường này từ bé, biết cách mọi người tiếp cận công việc như nào, đã từng nghe bố chửi nhân viên rồi, xem TV nhiều hơn mọi người rồi thì sẽ hiểu "định dạng" trên truyền hình đẹp hơn".

Về đặc trưng hài hước, "cà khịa" của mình khi lên sóng, BTV Việt Hoàng cho hay: "Mình làm thế nào để hài hước, nhưng lại không được lố. Thực ra, phải dùng từ tinh tế, nhưng cái đó chỉ có mình tự cảm nhận được và điều chỉnh dần.

Hồi đầu tôi khá lố, thậm chí còn nằm bò ra bàn. Thực ra xem show nước ngoài thì điều đó ổn, nhưng xem trên sóng Việt Nam thì chưa phù hợp, mình tiết chế đi một tí.

"Nếu ngay từ đầu đã ngại sáng tạo thì sẽ bị đóng khung, sẽ khó sửa".

Nhưng từ đầu mình cứ "bung" hết cỡ đi, rồi dần dần mình sửa. Chứ nếu ngay từ đầu đã ngại sáng tạo thì sẽ bị đóng khung, sẽ khó sửa".

Nam BTV tiết lộ, tính cách của anh ngoài đời rất "nhạt", nhưng anh muốn truyền đạt thông tin một cách dí dỏm, hài hước. Người có ảnh hưởng mạnh tới phong cách dẫn của Việt Hoàng chính là BTV Quốc Khánh:

"Tính tôi bên ngoài nhạt lắm! Tôi học rất nhiều từ anh Quốc Khánh, đó mới là hình mẫu mà tôi đi theo: Tư duy kịch bản rất logic, điểm nhấn, câu từ… Tôi có thể làm kịch bản từ chiều đến đêm chưa xong vì mỗi câu có thể bị xóa đi viết lại tới nửa tiếng!"

