Ảnh cưới tình bể bình của Quang Vinh và Mỹ Linh

Sau thời gian dài hẹn hò, cặp đôi cầu thủ Liễu Quang Vinh và bạn gái Mỹ Linh chính thức hé lộ ngày trọng đại của mình. Theo thông tin được chia sẻ, lễ cưới của cả hai sẽ diễn ra vào ngày 29/9, hứa hẹn trở thành sự kiện được nhiều bạn bè, người thân và khán giả quan tâm.

Trong loạt hình cưới vừa được công bố, Mỹ Linh diện váy ren trắng tinh khôi, khoe vẻ đẹp dịu dàng, trong khi chú rể Quang Vinh bảnh bao trong bộ vest trắng. Khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào đã nhanh chóng gây “bão” trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời chúc phúc.

Ảnh cưới cầu thủ Liễu Quang Vinh

Được biết, lễ cưới của Mỹ Linh và Quang Vinh sẽ được tổ chức trong không gian sang trọng, ấm cúng, với sự tham dự của gia đình, bạn bè thân thiết cùng một số cầu thủ nổi tiếng trong làng bóng đá Việt. Hiện thông tin chi tiết về địa điểm và khách mời vẫn đang được giữ kín, khiến khán giả thêm phần tò mò, háo hức.

Sinh năm 1999 tại Sóc Trăng, Liễu Quang Vinh trưởng thành từ lò đào tạo PVF – cái nôi của nhiều tài năng bóng đá Việt. Anh gia nhập SHB Đà Nẵng vào năm 2017, nhưng phải đến mùa giải 2019 mới được đôn lên đội một. Ban đầu thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, Vinh không để lại nhiều dấu ấn cho đến khi được HLV Lê Huỳnh Đức đẩy vào trung tâm hàng phòng ngự. Bước chuyển vị trí này giúp anh phát huy được thể hình tốt và khả năng đọc tình huống. Năm 2022, trung vệ này được cho mượn sang Sài Gòn FC, trở thành trụ cột trong giai đoạn hai. Mặc dù đội bóng không thể trụ hạng, màn thể hiện của anh vẫn nhận được đánh giá tích cực. Năm 2023, Quang Vinh trở lại CLB Đà Nẵng và thi đấu đến hiện tại.



