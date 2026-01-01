Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026

Sáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội hiện lên với vẻ đẹp yên bình và trầm lắng hiếm thấy. Phố phường vắng lặng, không còn cảnh xe cộ ồn ào, hối hả thường ngày, nhịp sống dường như chậm lại để nhường chỗ cho những khoảnh khắc thư thả. Người dân thong dong ra đường tập thể dục sớm, tận hưởng bầu không khí trong lành, se lạnh đặc trưng của buổi sớm đầu năm. Ở góc phố quen, vài người lặng lẽ nhâm nhi ly cà phê nóng, cốc trà ấm, ngồi trên ghế đá ngắm nhìn Hà Nội còn đang ngái ngủ một Hà Nội dịu dàng, sâu lắng và đẹp đến lạ.





Trong khi đó, tại các cửa ngõ Thủ đô, một nhịp sống khác lại diễn ra sôi động hơn, từng dòng xe nối dài, người dân hối hả rời Hà Nội, trở về quê sum họp hay tranh thủ đi du lịch tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, mang theo niềm háo hức và những dự định cho một năm mới.