HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ảnh, clip: Hà Nội thật lạ trong sáng đầu năm 2026

Nam An - Ảnh, Clip: Như Hoàn |

Sáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp yên bình hiếm có với phố phường vắng lặng, nhịp sống chậm rãi.

Sáng ngày đầu năm mới 2026, Hà Nội hiện lên với vẻ đẹp yên bình và trầm lắng hiếm thấy. Phố phường vắng lặng, không còn cảnh xe cộ ồn ào, hối hả thường ngày, nhịp sống dường như chậm lại để nhường chỗ cho những khoảnh khắc thư thả. Người dân thong dong ra đường tập thể dục sớm, tận hưởng bầu không khí trong lành, se lạnh đặc trưng của buổi sớm đầu năm. Ở góc phố quen, vài người lặng lẽ nhâm nhi ly cà phê nóng, cốc trà ấm, ngồi trên ghế đá ngắm nhìn Hà Nội còn đang ngái ngủ một Hà Nội dịu dàng, sâu lắng và đẹp đến lạ.


Trong khi đó, tại các cửa ngõ Thủ đô, một nhịp sống khác lại diễn ra sôi động hơn, từng dòng xe nối dài, người dân hối hả rời Hà Nội, trở về quê sum họp hay tranh thủ đi du lịch tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, mang theo niềm háo hức và những dự định cho một năm mới.

Tags

hà nội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại