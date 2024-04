Ảnh chi tiết Bentley Bentayga S Black Edition

Bentley vừa cho ra mắt Bentayga S Black Edition mới - đây là chiếc SUV nổi bật nhất được sản xuất cho đến nay. Nó ngay lập tức nổi bật so với các phiên bản khác nhờ nhiều chi tiết màu đen, bao gồm cửa sổ màu đen, dòng chữ “Bentley” màu đen và bộ bodykit Styling Specification.

Khách hàng có thể chọn một trong 7 màu nhấn có sẵn cho xe; Mandarin, Signal Yellow, Klein Blue, Pillar Box Red, Ice, Hyper Green và Beluga. Những điểm nhấn này trải dài khắp mặt trước, ốp sườn, bộ khuếch tán phía sau và cánh sau, đồng thời kéo dài khắp nội thất của chiếc SUV sang trọng.

Cabin của chiếc SUV bao gồm da Beluga sang trọng với những đường khâu, đường ống tương phản và logo chữ 'S' thêu trên ghế. Ngoài ra còn có các chi tiết dệt bằng sợi carbon mới trên bảng điều khiển và bảng điều khiển trung tâm.

Bentley cũng đã bổ sung gói Chrome tối màu mới làm tiêu chuẩn và bổ sung thêm các chi tiết nội thất bằng kim loại. Khách hàng sẽ có thể lựa chọn giữa ba hệ thống âm thanh có sẵn, bao gồm cả hệ thống âm thanh hàng đầu của Naim.

Phiên bản S Black sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm, cho phép xe đạt tốc độ 96 km/h trong 4,4 giây và đạt tốc độ tối đa 290 km/h. Mẫu xe này cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống lái 4 bánh điện tử và hệ thống treo thể thao được thiết kế để bám chắc vào mặt đường. Ngoài ra còn có hệ thống Bentley Dynamic Ride với công nghệ kiểm soát cuộn chủ động bằng điện.

Bentley cũng đã bổ sung chế độ lái Sport mới hứa hẹn cải thiện cảm giác lái, giảm độ rung thân xe và mang lại khả năng vào cua tốt hơn. Hệ thống truyền lực mô-men xoắn bằng phanh cũng đã được hiệu chỉnh lại và ống xả thể thao đạt tiêu chuẩn.

Mặc dù nhiều tính năng trong số này nhằm mục đích cải thiện khả năng xử lý của Bentayga trên đường, nhưng S Black Edition vẫn có khả năng vượt địa hình khó khăn, vẫn duy trì các chế độ địa hình Snow and Wet Grass, Dirt and Gravel, Mud and Trail, và Sand với độ sâu lội nước 500 mm.

Những khách hàng muốn tiết kiệm nhiên liệu sẽ có thể đặt mua Bentley S Black Edition bản hybrid. Mẫu xe này sử dụng động cơ xăng TFSI V6 3.0 lít công suất 456 mã lực và động cơ điện 134 mã lực. Dòng xe này có thể đạt tốc độ 100 km/h trong 5,3 giây và đạt tốc độ tối đa 254 km/h.

Một số hình ảnh khác của chiếc Bentley Bentayga S Black Edition:

Theo Carscoops