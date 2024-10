"Anh chăn bò" So Y Tiết thông báo vừa tậu thêm mảnh đất rộng, nắm trong tay tài sản đáng ngưỡng mộ

Nội dung chính So Y Tiết từng là một chàng trai chăn bò, ở đợ.

Sau khi nổi tiếng, anh đã có công việc tốt với thu nhập ổn định.

Đến hiện tại, So Y Tiết đã có cuộc sống khấm khá, hôn nhân hạnh phúc.

Thời gian qua, So Y Tiết ít đăng video trên kênh YouTube. Anh cho biết công việc chính hiện tại là quay clip hát cameo sinh nhật cho người nước ngoài. Công việc này không quá vất vả, phù hợp với sức khỏe, đồng thời cho So Y Tiết thu nhập tốt. Vợ của So Y Tiết là Bông Lan vừa chăm con, vừa giúp chồng quay clip, check email, thiết kế các hoạt động.

Tậu đất, xây nhà, cưới vợ, sinh con trong 3 năm

Mới đây, So Y Tiết thông báo vợ chồng anh vừa mua một mảnh đất rộng, dự định để chăn nuôi, trồng trọt, đồng thời có địa điểm để quay YouTube cho thoải mái.

So Y Tiết giới thiệu với mọi người về mảnh đất mới tậu của mình.

So Y Tiết mua mảnh đất này để trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế.

Sau khi mua đất, So Y Tiết thuê người làm cỏ trong 2 ngày. Hiện mảnh đất đang trồng cây keo tự nhiên, dự định khoảng 2 năm nữa sẽ được thu hoạch. Chờ khai thác cây keo xong, vợ chồng So Y Tiết sẽ cải tạo lại mảnh đất này. Họ dự định trồng thêm cây bạch đàn, thả bò, dê, làm một cái chòi ở giữa để làm nơi nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

So Y Tiết chia sẻ, thời gian qua anh cùng vợ đã nhiều lần đi xem, cấp tốc muốn mua một mảnh đất. Mảnh đất hiện tại là thuận tiện nhất cho hai vợ chồng nên So Y Tiết “xuống tiền” luôn. Ngoài ra, nam YouTuber còn đang muốn mua thêm 2 sào ruộng bên cạnh mảnh đất này để trồng lúa.

Nói về lý do mua đất, So Y Tiết cho biết vợ chồng anh muốn tậu đất để làm ăn, ngoài công việc chính là hát cameo và làm YouTube.

Chia sẻ của So Y Tiết khiến nhiều người bất ngờ. Mọi người gửi nhiều lời chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh. Chỉ trong thời gian ngắn, vài năm trở lại đây, từ một chàng trai chăn bò thuê, ở đợ, So Y Tiết đã tậu đất, xây nhà tiền tỷ, cưới vợ, sinh con và nay lại tiếp tục mua đất để làm ăn chăn nuôi.

Ngôi nhà khang trang của So Y Tiết xây hết 1 tỷ đồng cách đây hơn 2 năm.

Nhà sàn gần 100 triệu dựng phía sau nhà để uống trà, hóng gió.

Đặc biệt, khi cuộc sống khấm khá hơn, So Y Tiết luôn san sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người từng đi chăn bò cùng mình năm xưa. Thời gian qua, So Y Tiết cũng ủng hộ 20 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại do bão Yagi.

So Y Tiết sinh năm 1988 ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Anh mồ côi, sức khỏe yếu, được một người dì cưu mang. Hàng ngày, So Y Tiết đi chăn bò thuê. Từ những đoạn ca hát quay trong lúc đi chăn bò, So Y Tiết bất ngờ nổi tiếng trên MXH.

Sự nổi tiếng giúp anh có công việc hát cameo mừng sinh nhật cho người nước ngoài. Năm 2022, So Y Tiết cho biết thu nhập từ việc hát cameo được khoảng 300 - 600 nghìn đồng/ngày. Tuy nhiên cũng có những ngày anh không có thu nhập từ việc này.

So Y Tiết và Bông Lan vừa tổ chức đám cưới.

Cuối năm 2021, So Y Tiết tậu mảnh đất có tổng diện tích 648m2, chấm dứt cuộc đời hơn 30 năm ở đợ, ở trọ. Sau đó, nam YouTuber chi khoảng 1 tỷ đồng để xây căn nhà mái Thái khang trang, có sân vườn rộng rãi. Phía sau nhà, So Y Tiết chi thêm gần 100 triệu để xây nhà sàn nhỏ xinh để nghỉ trưa, uống trà, ngắm cảnh hoặc mời anh em đến ăn uống liên hoan.

Không chỉ kinh tế khấm khá hơn, So Y Tiết cũng có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cuối năm 2022, So Y Tiết đón con trai đầu lòng. Mới đây, anh và vợ đã tổ chức đám cưới tại quê nhà.

Bà xã của So Y Tiết đã đồng hành cùng anh trong nhiều năm qua. Hoàn cảnh của Bông Lan cũng có nhiều thiệt thòi, cả hai quen nhau qua MXH rồi nảy sinh tình cảm. Bông Lan luôn ở bên động viên, chia sẻ và hỗ trợ rất nhiều cho So Y Tiết trong công việc.

Nguồn: So Y Tiết Official, Ảnh: FBNV