Anh chăn bò So Y Tiết hé lộ căn nhà sắp hoàn thiện: Mái Thái xịn, sân vườn rộng rãi

Cuối năm 2021, thông tin chàng trai chăn bò So Y Tiết tậu mảnh đất rộng thênh thang ở quê nhà huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã nhận được nhiều sự chú ý. Ai cũng mừng cho So Y Tiết, sau hơn 30 năm chăn bò thuê, ở đợ, ở trọ, cuối cùng anh cũng đã có được mái ấm của riêng mình.

"Cảm giác có mảnh đất đầu tiên trong cuộc đời thật ý nghĩa. Có thể với nhiều người là bình thường, là đương nhiên khi chúng ta có kinh tế, nhưng với mình nó không hề bình thường. Nó rất đặc biệt, mảnh đất đầu tiên này mình mua được, đã chấm dứt 34 năm cuộc đời ở trọ, ở đợ, ở thuê. Một cuộc đời không mái ấm... nó sẽ chấm dứt. Và mình hạnh phúc. Khó tả lắm. Mình xin cảm ơn tất cả", So Y Tiết hạnh phúc nói.



Được biết mảnh đất của So Y Tiết có tổng diện tích là 648m2, dài 54m, rộng 12m. Ngay sau khi tậu được đất, So Y Tiết đã xây rào và bắt đầu khởi công xây dựng từ cách đây hơn 1 tháng.

Chàng trai chăn bò So Y Tiết ngày nào.

Nay anh đã sở hữu ngôi nhà của riêng mình

Đến hiện tại, căn nhà của So Y Tiết đã thành hình và sắp sửa hoàn thiện. Trên kênh YouTube của mình, So Y Tiết update khá thường xuyên về quá trình xây dựng. Theo đó, anh chỉ xây nhà ở trên một phần đất, còn lại là sân trước, vườn sau để trồng rau và cây ăn trái. Ngôi nhà của So Y Tiết gồm 2 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và 2 nhà vệ sinh, được xây dựng theo phong cách hiện đại.

Hiện tại, toàn bộ căn nhà đã được trát tường, chờ sơn. Phần mái nhà cũng được chuẩn bị lợp bằng ngói Thái Lan. Dự kiến, tổ ấm của So Y Tiết sẽ được hoàn thiện tất cả trong tháng 5 tới đây.

So Y Tiết cũng cho mọi người ngắm ngôi nhà của anh từ flycam. Qua đó dễ thấy, chốn an cư của chàng chăn bò rất khang trang. Không chỉ thế, khung cảnh xanh tươi, đẹp mắt trước và sau nhà cũng khiến nhiều người thích thú và nhận xét đây là một không gian sống lý tưởng, phù hợp với gia đình của So Y Tiết. Mọi người gửi lời chúc mừng và nhắn nhủ hot YouTuber sớm chia sẻ về căn nhà hoàn thiện hoàn toàn của mình để cư dân mạng cùng chiêm ngưỡng.

Toàn cảnh ngôi nhà của So Y Tiết qua flycam.

So Y Tiết và bạn gái tên Bông Lan.

So Y Tiết sinh năm 1988, ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Anh mồ côi từ nhỏ, ở nhờ nhà một người dì và làm nghề chăn bò thuê.

Khoảng cuối năm 2020, So Y Tiết bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội nhờ một đoạn bài hát ngẫu hứng trong lúc đi chăn bò. Sự nổi tiếng đã giúp cuộc đời So Y Tiết thay đổi hoàn toàn. Hiện tại, anh là YouTuber, đồng thời kiếm tiền từ việc hát Cameo mừng sinh nhật cho người nước ngoài. So Y Tiết đã có bạn gái xinh đẹp tên Bông Lan và dự định sẽ sớm cầu hôn cô nàng.

Nguồn: So Y Tiết Official

https://soha.vn/anh-chan-bo-so-y-tiet-he-lo-can-nha-sap-hoan-thien-mai-thai-xin-san-vuon-rong-rai-20220430214501206.htm