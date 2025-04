Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và đồng chí Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, với phương châm “không chỉ bắt khúc giữa”, sau hơn 10 tháng huy động lực lượng điều tra bằng tinh thần chủ động, mưu trí, dũng cảm, ngày 10/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành Bản kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 73 bị can thuộc các tỉnh thành trong cả nước trong một chuyên án ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.