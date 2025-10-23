Ảnh/ CLIP: Diện mạo mới không nhận ra của ngôi “nhà ma” số 300 Kim Mã (Hà Nội)

Với những ai sinh sống tại Hà Nội lâu năm, đều đã từng ít nhất một lần nghe về “truyền thuyết” ngôi nhà “có ma” ở số 300 Kim Mã (Ba Đình, Hà Nội). Một tòa nhà bề thế, nằm ở vị trí đắc địa nhưng hơn 30 năm đều cửa đóng then cài, cây cối mọc um tùm.

Nhiều người cho rằng dù đi qua căn nhà vào thời điểm nào cũng gần như không thấy hoạt động hay không có ai ra vào. Cũng chính bởi vậy mà có không ít những lời đồn đoán xoay quanh công trình rộng hơn 3.000m2 này.

Ngôi nhà 300 Kim Mã từng bỏ trống nhiều năm, vẻ hoang vu của căn nhà khiến không ít lời đồn đoán được lan truyền

Được biết năm 1982, khu đất này được cấp để Đại sứ quán Bulgaria xây dựng trụ sở và nhà riêng Đại sứ. Sau đó, phía Bulgaria đã tiến hành xây dựng ngôi nhà có diện tích 1.307m2 trên khu đất có diện tích 3.243m2 và công việc xây dựng được hoàn thành vào năm 1991. Tuy nhiên sau đó căn nhà không còn được sử dụng nên bỏ hoang nhiều năm.

Đến năm 2018, Đại sứ quán Bulgaria đã bàn giao lại cho Bộ Ngoại giao Việt Nam. Song mãi đến đầu năm 2025, lần đầu tiên công trình này được quây rào, phủ bạt khiến không ít người tò mò.

Và ở thời điểm hiện tại, căn nhà số 300 Kim Mã đã có diện mạo mới, sáng sủa hơn khiến không ít người bất ngờ.

Khung cảnh bên ngoài căn nhà số 300 Kim Mã sau khi đã được trùng tu, sửa sang hoành tráng

Diện mạo mới của công trình khiến nhiều người bất ngờ

Hình ảnh chụp năm 2022 và căn nhà hiện tại thể hiện rõ sự "lột xác" trước và sau khi trùng tu

Hình ảnh trước và sau khi thay đổi chụp từ góc nghiêng

Từ bên ngoài nhìn vào, căn nhà hoàn toàn “lột xác”. Bức tường màu xám rêu phong, hoang tàn giờ đã được thay thế bằng lớp sơn sáng màu, hàng rào mới vững chãi, cổng sắt hiện đại và hệ thống kiểm soát ra vào tự động.

Theo ghi nhận của chúng tôi, cấu trúc nhà gần như vẫn giữ nguyên so với hiện tại nhưng được thay bằng tone trắng chủ đạo mang phong cách hiện đại, gọn gàng. Nhìn kiến trúc này, không ít người đoán đây là một tòa nhà hành chính hoặc một cơ quan đối ngoại được đầu tư kỹ lưỡng.

Các bức tường được sơn, ốp gạch mới theo tone trắng snág, hiện đại (Ảnh trái: Minh Sơn/Vietnamplus)

Căn nhà số 300 Kim Mã đã hàng chục năm mới lên đèn sáng rực vào buổi tối

Buổi tối tòa nhà lên đèn, càng khác xa so với thời điểm bỏ hoang

Bên trong tòa nhà có bảo vệ tuy nhiên không có quá nhiều người ra vào. Ngoài ra ban ngày, vẫn có một số đội xây dựng tiếp tục hoàn thiện công trình. Ban đêm căn nhà được chiếu đèn sáng rực, thậm chí còn đầu tư đèn led hoa văn hắt lên tường tạo điểm nhấn thu hút.

Sự thay đổi này của căn nhà khiến bất cứ ai đi qua cũng giật mình ngoái nhìn. Tuy nhiên đến hiện tại, chưa có thông tin chính xác về cách quản lý hay sử dụng công trình này. Song, diện mạo mới khiến không ít người bày tỏ sự thích thú, dự đoán biết đâu có thể trở thành một điểm check-in mới trong tương lai.

Cùng xem thêm một số hình ảnh cận cảnh của căn nhà 300 Kim Mã (Hà Nội):

Cổng vào được lắp hiện đại, không còn những cánh cổng sét rỉ

Rất nhiều cây xanh được bổ sung

Công trình vẫn đang trong quá trình hoàn thiện

Buổi tối với đèn led xanh nổi một góc phố, có thêm đèn hoa vắt hắt lên tường nhà

Hiếm ai nghĩ căn nhà bỏ hoang bao nhiêu năm giờ lại "thay áo" hoành tráng như hiện tại