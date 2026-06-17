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Angelina Jolie giữa lúc 5 người con bỏ họ Brad Pitt

Trạch Dương
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Giữa lúc 5 người con từ bỏ họ Brad Pitt sau nhiều năm gia đình rạn nứt, Angelina Jolie xuất hiện rạng rỡ tại buổi ra mắt phim ''Couture'' ở New York. Vai diễn mới mang nhiều dấu ấn cá nhân nhất trong sự nghiệp của minh tinh người Mỹ.

Giữa lúc gia đình Jolie - Pitt tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi 5/6 người con được cho là từ bỏ họ Brad Pitt, Angelina Jolie xuất hiện rạng rỡ tại buổi ra mắt phim Couture ở New York (Mỹ) ngày 16/6, theo Page Six.

Nữ diễn viên 51 tuổi diện thiết kế đen xẻ ngực sâu của Tom Ford, tôn vóc dáng thanh mảnh và thần thái sang trọng. Cô kết hợp trang sức vàng tối giản, giày cao gót cùng áo khoác màu kem thanh lịch khi xuất hiện tại buổi công chiếu. Nữ diễn viên ký tặng và giao lưu với người hâm mộ trước khi bước vào sự kiện.

Angelina Jolie xuất hiện giữa lúc truyền thông quốc tế dồn dập đưa tin về việc các con của cô và Brad Pitt dần từ bỏ họ cha sau nhiều năm gia đình rạn nứt. Gần nhất, con trai út Knox được cho là sử dụng tên "Knox Jolie" thay vì "Knox Jolie-Pitt" trong lễ tốt nghiệp trung học.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Angelina Jolie tại buổi ra mắt phim Couture ở New York (Mỹ).

Trước đó, Shiloh bỏ họ Pitt từ năm 2024, trong khi Zahara, Maddox và Vivienne cũng được ghi nhận sử dụng họ Jolie trong nhiều hoạt động học tập, nghề nghiệp hoặc thủ tục pháp lý.

Angelina Jolie quảng bá cho Couture - bộ phim được đánh giá là một trong những vai diễn mang tính cá nhân nhất trong sự nghiệp. Trong phim, Jolie vào vai Maxine Walker, nữ đạo diễn người Mỹ tới Paris thực hiện dự án điện ảnh giữa Tuần lễ Thời trang Paris. Cuộc sống của Maxine đảo lộn khi cô nhận chẩn đoán mắc ung thư vú, buộc phải đối mặt lựa chọn khó khăn liên quan đến sức khỏe, sự nghiệp và gia đình.

Vai diễn mang nhiều điểm tương đồng với cuộc đời của Angelina Jolie. Mẹ cô - bà Marcheline Bertrand - qua đời vì ung thư buồng trứng và ung thư vú năm 2007. Jolie từng công khai mang đột biến gene BRCA1 và thực hiện phẫu thuật cắt bỏ hai tuyến vú vào năm 2013 nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Không chỉ kể câu chuyện về bệnh ung thư, Couture xoay quanh những người phụ nữ ở nhiều độ tuổi, hoàn cảnh và quốc tịch khác nhau đang tìm cách vượt qua những biến cố của cuộc sống. Theo Angelina Jolie, bộ phim là lời nhắc về sức mạnh của sự đồng cảm và khả năng chữa lành khi con người biết dựa vào nhau trong những thời điểm khó khăn nhất.

- Ảnh 3.

Con trai út của Jolie (trái) là người con thứ 5 từ bỏ họ của Brad Pitt.

Nữ diễn viên cho biết cô không chắc sẽ nhận vai diễn nếu là 5 năm trước. "Tôi không biết liệu mình có thể cởi mở, tin tưởng, chia sẻ và cho phép bản thân trở nên mong manh như thế hay không. Có những biến cố trong cuộc sống khiến chúng ta cảm thấy mất phương hướng và bị cô lập", cô nói.

Nhiều nhà phê bình nhận định Maxine Walker là hình ảnh phản chiếu một phần hành trình của Angelina Jolie sau những năm tháng đối mặt với các vấn đề sức khỏe, cuộc ly hôn kéo dài với Brad Pitt và những biến động trong đời sống gia đình. Chính điều đó giúp màn thể hiện của cô trong Couture nhận được nhiều lời khen khi bộ phim ra mắt tại các liên hoan phim quốc tế.

Couture dự kiến khởi chiếu từ 26/6. Ngoài dự án này, Angelina Jolie hiện tham gia hai bộ phim khác là Sunny Anxious People , đều đang trong giai đoạn hậu kỳ.

Nam nghệ sĩ từ chức lãnh đạo, về quê làm vườn 3000m2, có nhà từ TP.HCM đến Đồng Tháp, chưa vợ con
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Tags

Pax Thiên

Angelina Jolie

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