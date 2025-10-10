Angelina Jolie đâm đơn đòi Brad Pitt bồi thường

Theo hồ sơ của Tòa án Los Angeles, Mỹ do Page Six công bố ngày 9/10, đây là lần đầu Jolie trình bày cô và các con trải qua "khó khăn về mặt cảm xúc".

Jolie cho rằng loạt vụ việc dẫn đến việc cô phải ly thân Brad Pitt gây tổn thương sâu sắc cho gia đình. Sau khi đệ đơn ly hôn năm 2016, cô để lại quyền kiểm soát và cư trú hoàn toàn các căn nhà ở Los Angeles và Miraval cho Brad Pitt mà không đòi bồi thường, với hy vọng điều đó giúp anh bình tĩnh.

Nữ diễn viên trình bày từ lúc chia tay Brad Pitt, cô và các con chưa từng trở lại Miraval, lý do “nơi này có mối liên hệ với những sự kiện đau buồn dẫn đến vụ ly hôn”.

Angelina Jolie và cặp song sinh Vivienne - Knox Jolie-Pitt.

Cô lý giải việc tự ý bán cổ phần trang trại Miraval vì “đây là tiền tiết kiệm bị ràng buộc”. Nữ diễn viên không yêu cầu Pitt chu cấp hay hỗ trợ tài chính nào khác. Cô tạm dừng đóng phim 2 năm, tập trung lo lắng cho các con hậu ly hôn. Jolie thậm chí phải vay tiền của chồng cũ để mua nhà.

Về yêu cầu đòi Brad Pitt bồi thường 33.000 USD, luật sư của Jolie gọi đây là chi phí pháp lý liên quan đến cuộc chiến dai dẳng xoay quanh điền trang rượu vang Château Miraval. Khoản tiền nhằm “bù đắp” chi phí pháp lý cô phải trả vì Brad Pitt yêu cầu Jolie giao nộp tin nhắn riêng tư liên quan thương vụ bán lại cổ phần điền trang cho tài phiệt người Nga.

Luật sư của Jolie nhấn mạnh họ đưa ra nhiều cảnh báo pháp lý nhưng Brad Pitt không đáp ứng. “Jolie nhiều lần yêu cầu Pitt rút đơn kiến nghị đòi tin nhắn. Bà thậm chí cảnh báo nếu Tòa án bác bỏ đề nghị của Pitt, Jolie sẽ yêu cầu Tòa án ra lệnh cho Pitt trả phí luật sư. Pitt vẫn từ chối rút đơn. Do đó, Jolie yêu cầu Tòa án ra lệnh cho Pitt hoàn trả cho cô khoản phí luật sư đáng kể mà cô đã phải chịu", đại diện của nữ diễn viên trình bày trong đơn.

Cuộc chiến pháp lý là hệ quả của việc Jolie bán 50% cổ phần tại Miraval cho Tập đoàn Stoli nhưng không có sự đồng ý của chồng cũ (Brad Pitt sở hữu một nửa cổ phần). Trong đơn kiện vợ cũ, Brad Pitt gọi gọi đây là hành động vi phạm thỏa thuận nghiêm trọng.

Toàn cảnh điền trang Miraval, nơi từng tổ chức đám cưới của Jolie-Pitt, đang vướng kiện tụng.

Nam diễn viên cần tin nhắn riêng tư của vợ cũ để phục vụ cho vụ kiện. Nguồn tin thân cận của Brad Pitt khẳng định đây là vụ tranh chấp kinh doanh, không liên quan chuyện cũ.

"Đây không phải là một phần của vụ ly hôn. Không quá ngạc nhiên với những lời bào chữa của Angelina Jolie khi liên tục lôi kéo hai vụ kiện vào nhau”, nguồn tin nói với Page Six.

Người này còn nói thêm động lực chính của Pitt trong việc theo đuổi vụ kiện Miraval là lợi ích của các con. Tài tử F1 muốn đảm bảo các con hưởng tối đa lợi ích từ tài sản này. Việc bán đi trang trại tại Pháp làm giảm đáng kể tài sản thừa kế của 6 người con.

Pitt và Jolie kết hôn năm 2014 và chính thức ly thân năm 2016. Họ phải mất đến 8 năm để hoàn tất thủ tục ly hôn sau nhiều lần kéo nhau ra tòa, tranh chấp quyền nuôi con. Cuộc chiến pháp lý về điền trang Miraval - nơi Jolie-Pitt tổ chức lễ cưới - tiếp tục kéo dài chuỗi kiện tụng.