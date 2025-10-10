Angelina Jolie bị dồn tới đường cùng

Angelina Jolie, người là biểu tượng sắc đẹp và quyền lực bậc nhất Hollywood, hiện lại xuất hiện với những tin tức đáng buồn về sự khủng hoảng tinh thần, nợ nần và cuộc chiến pháp lý dai dẳng với chồng cũ Brad Pitt. Một thời gian dài sau vụ ly hôn chấn động, nữ minh tinh vẫn chưa thể tìm lại sự ổn định trong cuộc sống mình.

Trong tài liệu nộp lên tòa án Los Angeles ngày 9/10 vừa qua, Angelina Jolie tiết lộ những chi tiết khiến cả Hollywood bàng hoàng. Cô thừa nhận rằng “những sự kiện dẫn tới quyết định ly hôn là vô cùng khó khăn về mặt cảm xúc với tôi và các con.” Nữ diễn viên cho biết sau khi đệ đơn ly hôn vào năm 2016, cô đã rời đi mà không đòi bất kỳ khoản bồi thường hay tài sản nào, trao cho Brad Pitt toàn quyền sử dụng hai căn nhà chung ở Los Angeles và điền trang Miraval tại Pháp, chỉ với hy vọng “mọi chuyện sẽ dịu lại sau giai đoạn đầy sang chấn”.

Tuy nhiên, chính khoảng thời gian hậu ly hôn đó đã khiến Angelina Jolie gần như sụp đổ. Cô kể rằng trong suốt hai năm, mình phải ngừng đóng phim, làm việc hoàn toàn để tập trung chăm sóc sáu người con - Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne - sau cú sốc tan vỡ gia đình. Việc rời xa phim trường, làng giải trí khiến tài chính của cô nhanh chóng kiệt quệ. “Tôi không đủ khả năng mua một căn nhà cho mẹ con tôi ở Los Angeles,” Angelina Jolie viết trong bản khai. Và sốc hơn khi cô đã phải vay tiền - có tính lãi từ chính Brad Pitt để duy trì cuộc sống của mình và các con trong thời gian không thể đóng phim.

Đó là một tiết lộ khiến người hâm mộ choáng váng khi Angelina Jolie vốn là một trong những ngôi sao giàu có nhất Hollywood, người từng dẫn đầu danh sách “nữ diễn viên được trả cát-xê cao nhất thế giới”, giờ lại phải vay tiền từ chính người đàn ông mà cô đang kiện tụng. Không chỉ thế, Angelina Jolie còn bị dồn tới đường cùng, suy kiệt tới mức phải yêu cầu Brad Pitt hoàn trả khoản 33.000 USD phí luật sư mà cô buộc phải trả trong quá trình phản hồi các đơn kiện từ phía chồng cũ.

Gia đình Jolie thời còn hạnh phúc

Vụ kiện giữa hai người xoay quanh Château Miraval, điền trang và nhà máy rượu tại Pháp, nơi Angelina Jolie và Brad Pitt từng kết hôn. Brad Pitt cáo buộc vợ cũ tự ý bán cổ phần Miraval cho Stoli Group mà không hỏi ý kiến, còn Angelina Jolie khẳng định cô không cần sự đồng ý của anh. Theo lời cô, phần lớn tài sản của mình bị “chôn” trong Miraval, và việc bán đi chỉ là cách duy nhất để có tiền lo cho các con sau khi rời bỏ ánh đèn phim trường suốt hai năm.

Từ biểu tượng của sự độc lập và mạnh mẽ, Angelina Jolie giờ đây đang ở giai đoạn khốn cùng nhất. Cô từng là nữ diễn viên đại diện cho sự quyền lực ở Hollywood, vừa có thể thống trị phòng vé với Mr. & Mrs. Smith, Salt hay Maleficent, vừa có thể ngồi ghế đạo diễn trong các tác phẩm nhân văn như First They Killed My Father hay Unbroken. Nhưng sau cú ngã hôn nhân, Angelina Jolie ít xuất hiện trước công chúng. Và cho đến hiện tại, mọi việc mới ngã ngũ, hóa ra lý do cô không đóng phim một thời gian dài là vì khủng hoảng hậu ly hôn của cả mình lẫn các con.

Angeline Jolie và chồng cũ đến giờ vẫn còn đấu tranh pháp lý

Gần đây, Angelina Jolie đã xuất hiện trên phim trường dự án Anxious People, bộ phim đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian dài im lặng. Hình ảnh nữ diễn viên trông vô cùng khác lạ, gầy hơn và phong cách cũng lạ lẫm khiến khán giả vừa vui mừng, vừa lo lắng. Họ sợ rằng những tổn thương tâm lý chưa nguôi, cùng với áp lực từ vụ kiện kéo dài, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của bộ phim.

Nữ diễn viên trở lại phim trường với diện mạo mới

Angelina Jolie sinh năm 1975, là một trong những minh tinh quyền lực và nổi tiếng nhất Hollywood suốt hơn hai thập kỷ qua. Cô bắt đầu được chú ý từ thập niên 1990 với Gia, nhưng phải đến Girl, Interrupted (1999) mới thực sự bước lên đỉnh cao khi nhận giải Oscar Nữ phụ xuất sắc nhất. Sau đó, Angelina Jolie dần trở thành biểu tượng của ngành công nghiệp điện ảnh với vô số tựa phim đình đám. Dù đã bước sang tuổi 50, Angelina Jolie vẫn là cái tên có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn trên toàn cầu. Sự nghiệp vẻ vang kéo dài hàng chục năm được chứng minh qua vô số giải thưởng danh giá, biến cô thành một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới, thậm chí từng được Liên Hợp Quốc vinh danh. Lần này khán giả cũng đang rất mong chờ việc Angelina Jolie có thể một lần nữa vực dậy mạnh mẽ sau biến cố, tự bước ra khỏi bước đường cùng của mình.

Nguồn: Pagesix