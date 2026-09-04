Angelababy "không điểm"

Ngay cả những anti-fan khó tính nhất cũng phải ngậm ngùi thừa nhận rằng: Nhan sắc của Angelababy chính là một biểu tượng hoàn mỹ khó ai thay thế.

Làng giải trí Hoa ngữ từ lâu đã nổi tiếng là chốn tụ hội của "trăm hoa đua nở" với vô số mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng Angelababy vẫn cứ là một "tường thành". Mới đây, mạng xã hội châu Á lại được một phen dậy sóng và truyền tay nhau chia sẻ chóng mặt loạt ảnh polaroid mới toanh của nữ diễn viên.

Trong loạt ảnh này, cô không ngần ngại thử nghiệm vô số phong cách từ kiểu tóc cho đến trang phục khác nhau: từ ngọt ngào, kiêu kỳ cho đến cá tính, hiện đại. Thế nhưng dù là tạo hình nào đi chăng nữa, nữ minh tinh vẫn đẹp xuất sắc, không tìm ra được một góc chết, không điểm chê. Mỗi khung hình là một nét thu hút riêng, khiến người xem chỉ biết ngẩn ngơ trước nhan sắc sắc sảo, trẻ trung và khí chất ngút ngàn của bà mẹ 1 con.

Loạt ảnh polaroid mới của Angelababy viral khắp mạng xã hội. Ảnh: Weibo

Trong loạt ảnh này, cô không ngần ngại thử nghiệm vô số phong cách từ kiểu tóc cho đến trang phục khác nhau. Ảnh: Weibo

Angelababy từng là cái tên gây ra không ít tranh luận về khả năng diễn xuất. Trong sự nghiệp, cô tham gia nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh đáng chú ý, song diễn xuất của nữ diễn viên không phải lúc nào cũng nhận được phản hồi tích cực. Những biểu cảm hạn chế, cách xử lý một số cảnh cảm xúc hay vấn đề về sự tự nhiên trước máy quay từng khiến cô trở thành tâm điểm tranh luận.

Nhưng nếu tách câu chuyện diễn xuất sang một bên, nhan sắc lại là lĩnh vực mà Angelababy dường như luôn có một vị trí rất riêng. Ngay cả những anti-fan khó tính nhất cũng phải ngậm ngùi thừa nhận rằng: Nhan sắc của Angelababy chính là một biểu tượng hoàn mỹ khó ai thay thế. Sở hữu tỷ lệ khuôn mặt vàng, đôi mắt sâu hút hồn, sống mũi cao thẳng cùng nụ cười rạng rỡ tỏa nắng, cô luôn biết cách biến mọi thảm đỏ sự kiện hay khung hình tạp chí trở thành sân khấu riêng của mình. Dù thời gian có trôi qua hay các thế hệ tiểu hoa đán mới liên tục mọc lên, vị thế "tường thành nhan sắc" của Angelababy tại Cbiz vẫn chưa bao giờ suy chuyển.

Dù là tạo hình nào đi chăng nữa, nữ minh tinh vẫn đẹp xuất sắc, không tìm ra được một góc chết. Ảnh: Weibo

Mỗi khung hình là một nét thu hút riêng. Ảnh: Weibo

Angelababy có tên thật là Dương Dĩnh, sinh năm 1989 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cô mang trong mình một phần tư dòng máu Đức. Khởi nghiệp từ năm 14 tuổi với tư cách là người mẫu, Angelababy nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi nhờ vẻ đẹp lai Tây sắc sảo và phong thái thời trang cuốn hút, khởi nghiệp với vai trò người mẫu tại Hong Kong (Trung Quốc).

Sự nghiệp của Angelababy là một hành trình vươn lên đầy ngoạn mục. Dù xuất phát điểm không phải là một diễn viên được đào tạo bài bản qua trường lớp chuyên nghiệp, cô vẫn nhanh chóng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt dự án phim ảnh nổi tiếng như Bên Nhau Trọn Đời, Vân Trung Ca, Cô Phương Không Tự Thưởng, hay Người Bạn Thật Sự Của Tôi.

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, sức hút thực sự của Angelababy lại nằm ở địa hạt thời trang và truyền hình thực tế. Nữ diễn viên là một trong những thành viên chủ chốt gắn bó lâu năm với chương trình truyền hình đình đám Keep Running (Running Man bản Trung), nơi cô chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ tính cách năng động, hết mình và vô cùng thông minh. Về mặt thời trang, Angelababy là "nàng thơ" được các nhà mốt quốc tế o bế, liên tục xuất hiện trên bìa của ngũ đại tạp chí lớn và giữ vững vị thế biểu tượng phong cách hàng đầu Cbiz trong nhiều năm liền.

Diễn xuất có thể chê chứ nhan sắc Angelababy chỉ có mê! Ảnh: Weibo

Trái ngược với sự hào nhoáng trong sự nghiệp, đời tư của Angelababy từng trải qua không ít biến động tốn nhiều giấy mực của truyền thông. Cuộc hôn nhân cổ tích giữa cô và nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh từng là tâm điểm chú ý của cả châu Á, với đám cưới thế kỷ tiêu tốn hàng chục triệu đô la. Cả hai có với nhau một con trai chung tên Tiểu Hải Miên.

Tuy nhiên, sau nhiều năm đối diện với tin đồn rạn nứt, vào đầu năm 2022, cặp đôi chính thức tuyên bố đường ai nấy đi, cùng chung tay nuôi dạy con cái. Vượt lên trên những ồn ào ly hôn hay lùm xùm liên quan đến thị phi sự nghiệp, Angelababy vẫn giữ vững tinh thần lạc trung, tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân, chăm sóc con cái và tiếp tục khẳng định phong độ đỉnh cao của một biểu tượng nhan sắc không tuổi trong lòng công chúng.

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, sức hút thực sự của Angelababy lại nằm ở địa hạt thời trang và truyền hình thực tế. Ảnh: Weibo



