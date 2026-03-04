Angelababy hẹn hò “hồng hài nhi”, quyết hơn thua với Huỳnh Hiểu Minh ư?

Tối 3/3, tờ Sina đưa tin, blogger giải trí kiêm paparazzi Lưu Đại Chùy đã gây náo loạn mạng xã hội khi bất ngờ công bố loạt thông tin liên quan tới đời sống tình ái của Angelababy sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh. Trong buổi phát sóng trực tiếp mới đây, vị blogger họ Lưu khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng Angelababy từng hẹn hò sau khi ly hôn, đồng thời cho biết thêm đã chụp được cả những hình ảnh bằng chứng ở phim trường Hoành Điếm.

Trước ống kính, Lưu Đại Chùy hé lộ loạt thông tin giá trị về mối quan hệ của Angelababy: “Về chuyện Angelababy sau khi ly hôn có yêu đương hay không ư? Có chứ, chắc chắn là có. Vì trước đây chúng tôi từng quay được 1 lần bằng chứng ở Hoành Điếm. Thế nhưng lúc đó, nhân viên của cô ấy chỉ nói đúng 1 chữ ‘Giả’ về thông tin hẹn hò nói trên. Họ bảo ‘Chị chúng tôi vẫn đang độc thân nhé’. Nhưng mà độc thân cái nỗi gì, lúc đó rõ ràng cùng anh kia đang hẹn hò rồi”.

Cũng trong buổi livestream, 1 đồng nghiệp của Lưu Đại Chùy bổ sung thêm thông tin đáng chú ý xung quanh chuyện tình cảm của Angelababy hậu ly hôn: “Tôi cũng nghe phong phanh khá nhiều chuyện sau khi Angelababy ly hôn. Hình như là ở Hong Kong (Trung Quốc), nữ diễn viên có 1 cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn cô ấy đấy. Nhưng tất nhiên là đến giờ chúng tôi vẫn chưa chụp được hình, vì cảm giác cô ấy không thường xuyên đến Trung Quốc đại lục nữa. Giờ nữ diễn viên về Hong Kong (Trung Quốc) phát triển luôn rồi, chắc không quay lại đại lục nữa đâu”.

Blogger cho biết Angelababy hẹn hò với “hồng hài nhi” ở Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: 163

Thông tin Angelababy hẹn hò “hồng hài nhi” mới đây đã làm rung chuyển mạng xã hội xứ Trung, bởi lẽ Huỳnh Hiểu Minh mới đây đã lộ ảnh hẹn hò với nữ ca sĩ Hồ Nhiễm Nhi kém anh tận 22 tuổi. Sự trùng khớp này đã dẫn đến hàng loạt đồn đoán của cư dân mạng ngay trong tối 3/3. Đáng chú ý, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn cặp đôi 1 thời Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đang so bì sức cuốn hút với nhau bằng cách chứng minh bản thân vẫn có thể hẹn hò được những đối tượng trẻ tuổi hơn sau khi đã ly hôn.

Huỳnh Hiểu Minh lộ ảnh hẹn hò mỹ nhân kém tận 22 tuổi cách đây ít ngày. Ảnh: Sohu

Còn nhớ hồi năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy tổ chức đám cưới xa hoa trị giá 200 triệu NDT (700 tỷ VND) sau 6 năm hẹn hò. Ấy thế nhưng sau 7 năm là vợ chồng và có 1 cậu con trai kháu khỉnh, cặp đôi vàng của Cbiz bất ngờ thông báo ly hôn, gây chấn động dư luận lúc bấy giờ.

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh có chuyện tình đầy rẫy thị phi với hot girl kém 15 tuổi Diệp Kha. Gần đây nhất, anh lộ ảnh hẹn hò Hồ Nhiễm Nhi.

Trong khi đó, sau khi chia tay Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy từng dính tin hẹn hò 1 người đàn ông bí ẩn vì có nhiều tương tác đáng ngờ với đàng trai khi tham dự sự kiện ở New York hồi tháng 5/2023. Song song với đó, nhiều khán giả lại khẳng định người đàn ông này là CEO của nhãn hàng do cô làm đại sứ thương hiệu. Và hành động nói trên chỉ cho thấy cô có mối quan hệ bạn bè thân thiện với vị CEO chứ không thể được coi là bằng chứng hẹn hò.

Gần đây, Angelababy dính nghi vấn yêu Lý Thần. Nguyên nhân của tin đồn xuất phát từ việc tài từ họ Lý là nghệ sĩ duy nhất ở Cbiz công khai chúc mừng sinh nhật Angelababy vào hôm 28/2. Thế nhưng nhiều fan lại khẳng định 2 người vốn có mối quan hệ thân thiết, chưa tới mức yêu đương.

Việc Angelababy tương tác thân mật với 1 người đàn ông bí ẩn trong sự kiện cách đây 3 năm đã làm rộ lên nghi vấn tình ái. Ảnh: Sohu