Angela Phương Trinh tập luyện "độ" vòng 3 với HLV Phạm Văn Mách, bảo sao body ngày càng căng đét

Mới đây, trên trang cá nhân, HLV Phạm Văn Mách đã đăng tải đoạn video hướng dẫn Angela Phương Trinh tập luyện thân dưới tại phòng gym. Ngay sau khi chia sẻ, clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng bởi màn kết hợp đầy thú vị giữa một huyền thoại thể hình và một nữ diễn viên nổi tiếng.

Trong video, Angela Phương Trinh diện trang phục thể thao gọn gàng, khoe vóc dáng cân đối. Cô tập động tác sumo squat kết hợp tạ tay, một trong những bài tập được nhiều gymer yêu thích bởi khả năng kích hoạt cơ mông – đùi hiệu quả. HLV Phạm Văn Mách đứng ngay bên cạnh quan sát, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trong tư thế và kỹ thuật để học trò có thể đạt hiệu quả tối đa, đồng thời tránh những chấn thương không đáng có.

Cận cảnh bài tập với HLV Phạm Văn Mách

Bài tập của HLV Phạm Văn Mách dành cho Angela Phương Trinh

Sumo squat là một biến thể của squat truyền thống, tập trung vào cơ đùi trong, mông và hông nhờ vào tư thế đứng hai chân rộng hơn vai và mũi chân xoay ra ngoài. Động tác này giúp làm săn chắc vòng ba, giảm mỡ đùi, tăng cường sức mạnh cho cơ lõi, và giảm áp lực lên khớp gối so với squat tiêu chuẩn.

Nhiều khán giả dễ dàng nhận ra vòng 3 và vóc dáng của Angela Phương Trinh ngày càng săn chắc, gọn gàng hơn so với trước. Đây là thành quả từ quá trình kiên trì tập luyện, kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh mà cô theo đuổi nhiều năm nay.

Vóc dáng cực săc chắc của Angela Phương Trinh

Điều đáng chú ý, video không chỉ ghi lại quá trình tập luyện đơn thuần mà còn cho thấy sự tận tâm của Phạm Văn Mách trong vai trò huấn luyện. Anh thường xuyên theo dõi, đưa ra lời khuyên và chỉnh động tác cho Angela Phương Trinh. Là một VĐV thể hình nhiều lần vô địch thế giới, Phạm Văn Mách vốn nổi tiếng với sự nghiêm khắc và tỉ mỉ trong quá trình tập luyện, giúp học trò đạt hiệu quả tốt nhất.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút. Thời gian qua Angela Phương Trinh xuất hiện với diện mạo đô con. Không ít người khen ngợi Angela Phương Trinh ngày càng rạng rỡ, trẻ trung, đặc biệt là body săn chắc, tràn đầy sức sống. Một số khác bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tinh thần tập luyện bền bỉ của nữ diễn viên, đồng thời hào hứng trước sự kết hợp thú vị giữa cô và “tượng đài thể hình” Việt Nam. Có thể thấy, nàng thơ đình đám màn ảnh Việt, Angela Phương Trinh nay đang khẳng định bản thân ở một hình ảnh hoàn toàn mới, một cô gái kiên trì, kỷ luật, luôn đặt sức khỏe và thể hình lên hàng đầu.

Vóc dáng của Angela Phương Trinh như lực sĩ sau thời gian tập luyện cùng HLV Phạm Văn Mách

Phạm Văn Mách vốn không còn xa lạ với khán giả Việt Nam. Không chỉ là VĐV thể hình đầu tiên mang về nhiều thành tích quốc tế, anh còn là gương mặt truyền cảm hứng cho phong trào tập luyện thể thao trong giới trẻ. Trên mạng xã hội, Phạm Văn Mách thường xuyên chia sẻ những clip hướng dẫn tập luyện, dinh dưỡng và lối sống lành mạnh.