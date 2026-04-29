Andree và Hà Môi lên thẳng hot search: Lộ hint hẹn hò ở Phú Quốc?

Hải My |

Cặp đôi đang là từ khóa được tìm kiếm nhiều trên TikTok. Netizen tràn vào trang cá nhân của cả 2 để lại nhiều thắc mắc.

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao trước loạt hint liên quan đến Andree Right Hand và TikToker Hà Môi. Theo đó không ít người “soi” ra khung cảnh mà Andree Right Hand và Hà Môi check-in có nhiều chi tiết giống nhau. Không những thế nhiều người còn cho rằng trong một story quay cảnh biển của Andree Right Hand còn có giọng nói của Hà Môi.

Ngay khi thông tin này được chia sẻ rầm rộ trên MXH, cụm từ khóa liên quan đến “Hà Môi và Andree” nhanh chóng được nhiều người tìm kiếm. Không ít người thắc mắc về mối quan hệ của cả hai. Bởi từ trước đến nay, Hà Môi và Andree Right Hand chưa từng xuất hiện chung hay cùng có mặt tại một sự kiện giải trí.

Cả hai có phần check-in với khung cảnh tương tự, cùng 1 thời điểm

Đáng chú ý hơn phía dưới TikTok của Hà Môi, nhiều người cũng tràn vào bình luận và nhắc đến “anh Bâus” - tên thường gọi của Andree Right Hand.

Tuy nhiên đến hiện tại, cả Hà Môi hay Andree Right Hand đều không lên tiếng trước các nghi vấn này. Thay vào đó, cả hai vẫn tập trung vào cuộc sống riêng của mình.

Phần TikTok của Hà Môi xuất hiện các bình luận liên quan đến Andree

Từ khóa liên quan đến Hà Môi và Andree lên hot search

Andree Right Hand sinh năm 1987, được xem là một trong những nghệ sĩ góp phần định hình phong cách rap lifestyle tại Việt Nam. Âm nhạc của Andree thường xoay quanh những câu chuyện đời sống, tình yêu và góc nhìn cá nhân với phong cách khá cá tính. Ca từ trong các bản rap của anh nhiều khi mang màu sắc thẳng thắn, thậm chí có phần "ngông", thể hiện rõ chất riêng của một rapper mang đậm chất hip-hop.

Bên cạnh hoạt động âm nhạc, nam rapper cũng thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí và giữ hình ảnh khá cá tính. Phong cách sống thẳng thắn và đôi khi khá bộc trực của Andree nhận không ít tranh luận nhưng cũng chính sự thẳng tính này lại tạo nên một phần cá tính riêng của Andree trong mắt khán giả.

Về chuyện hẹn hò, Andree vốn có nhiều tin đồn tình cảm với nhiều người đẹp trong showbiz. Gần đây nhất, Andree và Phương Ly cũng từng có một thời gian úp mở chuyện hẹn hò. Tuy nhiên từ khoảng giữa năm 2025, cả hai được cho là đã “toang” vì không còn lộ diện chung.

Trong khi đó, Hà Môi (Võ Nữ Ngân Hà, SN 2003) là TikToker có 8 triệu người theo dõi. Cô nàng sở hữu sắc vóc xinh đẹp, cuốn hút. Không những thế, Hà Môi được nhận xét ngày càng thành công trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, KOL và livestream bán hàng. Song, Hà Môi cũng từng vướng nhiều nghi vấn hẹn hò. Tuy nhiên nữ TikToker chưa từng lên tiếng về các thông tin liên quan đến đời tư.

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

