Ấn tượng với nhan sắc cô nàng ăn hơn 400 bát mì ramen siêu cay mỗi năm

Visual rạng rỡ của cô nàng bất chấp vị cay nồng của các bát mì ramen toàn ớt.

Đối với đa số người, những món ăn siêu cay luôn là một thử thách đáng gờm. Ăn cay quá nhiều không chỉ gây áp lực cho dạ dày mà thường được cho là nguyên nhân khiến làn da dễ nổi mụn, sần sùi hay xỉn màu. Thế nhưng, khái niệm ấy hoàn toàn bị xóa bỏ khi nhìn vào nhan sắc của Miki Nishitani, một "hot girl ẩm thực" nổi tiếng đến từ Nhật Bản, người có niềm đam mê mãnh liệt với biệt danh "kẻ cuồng ớt".

Mới đây, loạt ảnh cận cảnh nhan sắc đời thường của Miki Nishitani được trình diện. Ai nấy đều ngỡ ngàng trước vẻ ngoài rạng rỡ, làn da trong trẻo "phát sáng" của cô nàng, dù thực tế mỗi năm cô tiêu thụ một lượng ớt khổng lồ mà người bình thường nghe qua đã phải "rùng mình".

Nhan sắc rạng ngời bất chấp sở thích ăn cay "hủy diệt"

Giữa lòng quận Fukushima, thành phố Osaka, Miki Nishitani xuất hiện trước ống kính với một diện mạo thanh tú và tràn đầy năng lượng tích cực. Đối với cô, triết lý sống đơn giản: "Đồ ăn cay là cuộc sống".

Điểm khiến cư dân mạng, đặc biệt là phái đẹp, tò mò và ghen tị nhất chính là làn da của Miki. Dù ăn đồ cay nóng quanh năm suốt tháng, cô nàng vẫn sở hữu làn da chuẩn "gái Nhật", trắng hồng, mịn màng và căng bóng tự nhiên. Biểu cảm rạng rỡ, nụ cười tỏa nắng của cô như có khả năng làm dịu đi cái nóng rực của những đĩa ớt. Miki Nishitani mang vẻ đẹp rất hiện đại, ngọt ngào. Ánh mắt thông minh, linh hoạt cùng đường nét gương mặt thanh thoát giúp cô dễ dàng chiếm trọn cảm tình của người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không chỉ xinh đẹp, Miki còn khéo léo thể hiện bản sắc cá nhân một cách cực kỳ đáng yêu. Móng tay của cô được vẽ những hình minh họa quả ớt đỏ tinh nghịch. Thậm chí, ngay cả những món phụ kiện đeo trên người như nhẫn hay bông tai do chính cô tự tay sản xuất cũng đều mang họa tiết hình quả ớt độc quyền.

"Thánh ăn cay" triệu view và những bát mì ramen đỏ lửa

Miki Nishitani là nhà sáng tạo nội dung ẩm thực cực kỳ có tầm ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội tại xứ sở hoa anh đào. Cô thường xuyên đi khắp các nẻo đường tại Nhật Bản để tìm kiếm, trải nghiệm và giới thiệu đến người hâm mộ những món mì ramen siêu cay ngon tuyệt từ khắp các vùng miền.

Trên trang cá nhân của mình, Miki từng khiến hàng triệu người xem phải "há hốc mồm" kinh ngạc khi đăng tải một đoạn video quay cảnh bản thân thản nhiên húp sạch một bát mì ramen siêu cay cấp độ 100. Đoạn clip này đã nhanh chóng bùng nổ truyền thông, thu về hơn 2,44 triệu lượt xem và hàng chục ngàn bình luận nể phục.

Nhìn vào những tấm hình check-in đồ ăn của Miki, người xem không khỏi "bỏng mắt" khi những bát mì ramen cô ăn luôn ngập trong một màu đỏ tươi rực của ớt, nước dùng đặc quánh bột ớt nguyên chất. Cô nàng cũng không ngần ngại tiết lộ, loại ớt yêu thích nhất của mình chính là "Seven Pot", một trong những giống ớt cay nhất thế giới, có thể làm bỏng rát bất cứ tay chơi ăn cay bán chuyên nào. Vậy mà trước những bát mì "tử thần" ấy, Miki vẫn ăn một cách ngon lành, vừa húp mì vừa nở nụ cười rạng rỡ như đang thưởng thức một món bánh ngọt.

Phản ứng từ cộng đồng mạng

Loạt ảnh đời thường xinh đẹp của Miki Nishitani sau khi được chia sẻ rộng rãi đã nhận về những cơn mưa "thả tim" và bình luận rôm rả từ cư dân mạng quốc tế:

"Nhìn bát mì đỏ loét của cô ấy mà tôi muốn đau dạ dày giùm, vậy mà tại sao da mặt cô ấy lại có thể đẹp, mịn màng đến như thế kia được nhỉ? Thật là thần kỳ!" - Một tài khoản cá nhân trầm trồ.

Một fan hâm mộ khác lại thích thú trước sự chung tình với ớt của cô nàng: "Từ móng tay đến bông tai đều là hình quả ớt, cô ấy đáng yêu quá. Đúng là một vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa cay nồng!". Nhiều bạn trẻ cũng tràn vào các bài viết của Miki để vừa xin địa chỉ các quán mì ramen ngon, vừa tò mò hỏi xin bí quyết dưỡng da, chăm sóc cơ thể của cô để làm sao ăn cay nhiều mà thần thái vẫn luôn "phát sáng" như vậy.

Miki Nishitani chính là một minh chứng sống động cho việc đam mê và sở thích cá nhân, nếu được kết hợp với một tinh thần vui vẻ, lạc quan, sẽ tạo nên một nguồn năng lượng tuyệt vời giúp nhan sắc luôn thăng hạng. Hơn 400 bát mì ramen siêu cay mỗi năm không thể làm phai mờ đi nét rạng rỡ, làn da trong trẻo của nàng hot girl Nhật Bản, ngược lại, nó còn biến cô trở thành độc nhất vô nhị, rực lửa và đầy mê hoặc trong mắt công chúng.