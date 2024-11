An Tây khóc nức nở khi bị bắt: 'Em mất hết sự nghiệp rồi'

Nguyễn Thị An, tức người mẫu An Tây , bị cơ quan công an TPHCM khởi tố, bắt giữ để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ngày 14/11.

Theo cơ quan chức năng, An Tây cùng một số người nổi tiếng là ca sĩ Chi Dân , TikToker Nguyễn Đỗ Trúc Phương có liên quan đến chuyên án VN10 - chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, người mẫu An Tây cúi gằm mặt, thất thần, nức nở nói lời xin lỗi: "Em đã biết lỗi sai của mình. Em có lời khuyên cho các bạn trẻ và các bạn làm nghệ thuật là không bao giờ thử và sử dụng ma túy dù chỉ một lần".

An Tây khóc nức nở nhận lỗi tại cơ quan công an.

Chân dài người Tây Ban Nha cho biết những ngày qua cô suy nghĩ rất nhiều và đã nhận ra lỗi lầm của bản thân.

“Em nhận thức được là em đã vi phạm pháp luật. Em đã biết lỗi sai của mình và sẽ không bao giờ mắc phải nữa. Em muốn gửi lời xin lỗi đến cơ quan điều tra vì đã gây ra ảnh hưởng. 'Em nghĩ là em mất hết sự nghiệp rồi và em cũng không còn cơ hội làm lại'. Em đã biết lỗi lầm của bản thân rồi”.

An Tây người Tây Ban Nha, tên thật là Andrea Aybar, tên Việt Nam là Nguyễn Thị An, sinh năm 1995. Từ năm 8 tuổi, cô sang Việt Nam sinh sống cùng bố và em trai, dùng tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ.

Sự nghiệp của An Tây phất lên từ 2012 với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân làm diễn viên, đóng MV ca nhạc, phim ảnh, quảng cáo. Một thời gian, cô gây mất thiện cảm vì vướng ồn ào tình cảm với diễn viên Baggio, rapper Yanbi. Năm 2014, chân dài bị đồn nhập viện trong tình trạng “sốc thuốc” nhưng gia đình phủ nhận, cho biết cô mất nước vì kiệt sức. Có thời điểm An Tây dính nghi vấn "bán dâm cho một người đàn ông 65 tuổi với giá 12.000 USD" và lên tiếng phủ nhận.

Thời gian qua, An Tây không xuất hiện nhiều ở showbiz , cô gây chú ý với vai trò mới trên TikTok, sản xuất nội dung cùng em trai ruột Rufino Aybar.

Đoạn video Hương Giang nhắc tên An Tây trong hậu trường show người mẫu, nói thí sinh này đang "phê thuốc" và "quậy khóc tùm lum" ở trường quay được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Thời điểm đó, An Tây khẳng định không liên quan đến ồn ào trên mạng và chưa bao giờ làm hành động như vậy.