An Tây, Chi Dân khóa trang cá nhân

Ngày 10/11, dư luận xôn xao trước thông tin người mẫu Andrea Aybar (thường được gọi là An Tây) bị tạm giữ điều tra.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM, Andrea Aybar bị tạm giữ từ chiều 9/11 vì nghi liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy.

Trước đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra căn hộ chung cư ở thành phố Thủ Đức và phát hiện An Tây cùng bạn bè có biểu hiện sử dụng ma túy . Theo kết quả test nhanh, nữ người mẫu dương tính với ma túy.

Andrea Aybar đang bị tạm giữ điều tra vì tình nghi tổ chức sử dụng ma túy.

Thông tin này gây sốc với nhiều khán giả. Trên tài khoản mạng xã hội của An Tây, cư dân mạng đổ xô vào đặt câu hỏi, bày tỏ thất vọng và chỉ trích cô vì lối sống buông thả, trái ngược với hình ảnh tích cực mà cô xây dựng .

Đại diện của An Tây chưa bình luận về vụ việc. Tài khoản TikTok của An Tây hiện đã khóa phần bình luận.

Tuy nhiên, tài khoản Instagram và fanpage Facebook vẫn hoạt động bình thường. Ngoài bình luận mỉa mai, phản ứng của khán giả khá dữ dội.

Điều này có thể giải thích là bạn gái cũ Yanbi nổi tiếng hơn trên TikTok, với 4,7 triệu người theo dõi. Trong khi, những nền tảng khác chỉ khoảng hơn 100.000-200.000 người theo dõi, cũng không thường xuyên cập nhật.

Andrea Aybar sinh năm 1995, có bố mẹ là người Tây Ban Nha. Cô sinh ra tại quốc gia châu Âu, nhưng chuyển đến Việt Nam sinh sống từ năm 7 tuổi.

Andrea được khán giả nhớ đến với gương mặt chuẩn nét Tây, nhưng lại nói tiếng Việt rành rọt không khác gì người bản địa.

Andrea nổi tiếng nhất vào giai đoạn đầu thập niên 2010. Ngoại hình xinh đẹp giúp cô đắt show trình diễn thời trang, chụp ảnh quảng cáo.

Cô còn được mời đóng phim, tham gia nhiều dự án có tiếng như Để Mai tính phần 2, Đại gia chân đất, Hit: Hoàng tử và Lọ Lem, Nhà trọ Balanha ...

Tuy nhiên, lúc đỉnh cao sự nghiệp, cô liên tục vướng ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm với nam diễn viên Baggio, sau đó là ca sĩ Yanbi.

Sau vụ ẩu đả trên phố với bạn trai cũ Yanbi vào tháng 9/2013, sự nghiệp của người đẹp 9X tụt dốc. Cô cũng kín tiếng dần, ít xuất hiện trước công chúng.

Những năm gần đây, An Tây nổi trở lại trên mạng xã hội. Cô được yêu thích với những clip hài hước về cuộc sống hàng ngày trên TikTok. Cô cũng nhận nhiều show thời trang hơn.

An Tây từng vướng nghi vấn bị cắt sóng vì sử dụng chất cấm năm 2023.

Năm 2023, An Tây tham gia chương trình truyền hình thực tế The New Mentor . Tuy nhiên, toàn bộ phần góp mặt của cô đều bị cắt bỏ. Cùng thời điểm, mạng xã hội rộ lên thông tin nữ người mẫu nghi sử dụng chất cấm, làm loạn ở hậu trường chương trình, dẫn đến bị ban tổ chức cắt sóng.

An Tây sau đó lên tiếng phủ nhận tin đồn còn cho biết sẽ làm việc với ban tổ chức The New Mentor .

Trước khi bị tạm giữ, Andrea Aybar sống và làm việc tại TPHCM.

Cùng ngày báo chí đưa tin về An Tây, Công an quận Tân Bình (TP HCM) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ ca sĩ Chi Dân cùng một số người khác nghi dính líu đến ma túy.

Trước đó một ngày, mạng xã hội xôn xao hình ảnh giọng ca Lời cuối anh viết với ngoại hình rệu rã chụp cùng chiếc que kiểm tra ma túy. Cư dân mạng đồn đoán nam ca sĩ 35 tuổi bị bắt quả tang sử dụng chất kích thích.

Hình ảnh Chi Dân nghi bị bắt quả tang sử dụng chất cấm lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Facebook.

Tài khoản cá nhân của Chi Dân hiện đã bị khóa, trong khi fanpage với hơn 2,5 triệu người theo dõi vẫn hoạt động bình thường. Bài đăng gần nhất trên fanpage là vào ngày 3/11, đăng bức ảnh cũ của nam ca sĩ.

Chi Dân tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1989. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2012 với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ. Chi Dân được yêu thích qua nhiều ca khúc thuộc thể loại pop, ballad như Mất trí nhớ, Điều anh biết, Lời cuối anh viết, Làm vợ anh nhé ...

Một vài năm trở lại đây, tên tuổi Chi Dân giảm nhiệt. Anh không có hoạt động gì nổi bật. Vào tháng 3/2023, hình ảnh Chi Dân được cho là làm việc với cơ quan chức năng vì sử dụng ma túy lan truyền trên mạng xã hội, nhưng không rõ tình huống cụ thể.