An Phát Computer & ASUS chơi lớn với sự kiện ROG Days đến 3/8 – cơ hội chơi game, đấu giải và săn quà cả tuần

Chuỗi sự kiện "ROG Days" sẽ kéo dài toàn bộ tuần lễ khai trương cho đến hết ngày 3/8 được xem là động thái "chơi lớn" nhằm tri ân khách hàng và tạo thêm cơ hội trải nghiệm cho những ai đã bỏ lỡ ngày ra mắt.

Thứ Bảy, ngày 26/7 vừa qua, ROG Exclusive Store đầu tiên tại TP.HCM do An Phát Computer vận hành đã có màn ra mắt thành công ngoài mong đợi. Sự kiện ghi nhận sự tham gia của hàng trăm game thủ và người yêu công nghệ, cho thấy sức hút mãnh liệt của thương hiệu ROG cũng như uy tín của nhà bán lẻ An Phát Computer.

Đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình này, hai đơn vị đã quyết định không gói gọn các hoạt động trong một ngày duy nhất mà kéo dài thành một tuần lễ sự kiện mang tên "ROG Days", biến cửa hàng tại 158-160 Lý Thường Kiệt thành điểm đến công nghệ không thể bỏ lỡ trong tuần này.

Game thủ và người yêu công nghệ được gì tại ROG Days?

Theo ghi nhận, mặc dù đã qua ngày khai trương, không khí tại ROG Exclusive Store by An Phát vẫn rất sôi động với hàng loạt hoạt động hấp dẫn được duy trì cho khách tham quan.

Trải nghiệm không giới hạn dàn máy cấu hình "khủng"

Toàn bộ hệ thống máy trải nghiệm, bao gồm các mẫu laptop trang bị công nghệ AI mới nhất và những dàn PC build sẵn với cấu hình mạnh mẽ, vẫn mở cửa miễn phí cho tất cả khách hàng. Đây là cơ hội tốt để người dùng có thể trực tiếp kiểm chứng hiệu năng, trải nghiệm các tựa game AAA một cách chân thực nhất trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Tham gia các giải đấu cộng đồng

Điểm nhấn đặc biệt của tuần lễ "ROG Days" chính là các giải đấu cộng đồng được tổ chức ngay tại cửa hàng. Các giải đấu nhỏ với tựa game TFT và nhiều game đối kháng khác được diễn ra liên tục, tạo sân chơi để game thủ thể hiện kỹ năng, giao lưu và nhận về những phần quà lưu niệm độc quyền từ ROG. Đây là hoạt động thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia tranh tài.

Hàng loạt ưu đãi và quà tặng vẫn được áp dụng

Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn trong ngày khai trương vẫn được An Phát Computer duy trì cho đến hết ngày 3/8. Khách hàng đến tham quan và mua sắm trong tuần lễ này vẫn có cơ hội nhận được các ưu đãi giá đặc biệt cho nhiều dòng sản phẩm cũng như các phần quà check-in giá trị.

Tuần lễ sự kiện "ROG Days" sẽ chính thức kết thúc vào Chủ Nhật, ngày 3/8/2025. Đây là cơ hội cuối cùng để cộng đồng công nghệ TP.HCM hòa mình vào không khí lễ hội và tận hưởng những đặc quyền từ An Phát Computer và ASUS ROG.