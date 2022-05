An ninh siết chặt tại sân Mỹ Đình trước trận chung kết

Vào 19h tối nay, trận chung kết môn bóng đá nam giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ chính thức bắt đầu. Để đảm bảo an ninh cho trận đấu, Công an TP Hà Nội huy động toàn bộ lực lượng để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu, ngăn chặn những hành vi như đốt pháo sáng hay đua xe của những người quá khích.