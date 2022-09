Án mạng từ tranh chấp 20cm đất tại Hải Phòng

Hiện trường vụ việc

Người thiệt mạng là ông N.V.H. (60 tuổi) trú tại tổ dân phố Trữ Khê 1, phường Quán Trữ, quận Kiến An.

Xác minh bước đầu của cơ quan chức năng cho thấy gia đình ông H. và hàng xóm là ông S. mâu thuẫn vì tranh chấp 20cm đất. Trong lúc xô xát, ông S. đã dùng dao đâm tử vong ông H.

Công an quận Kiến An (Hải Phòng) đã tạm giữ nghi can và tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.