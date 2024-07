Ngày 20-7, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp điều tra vụ án mạng trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Con dao đối tượng sử dụng đâm chết người

Theo điều tra bước đầu, tối 19-7, Nguyễn Văn Thanh (32 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp) và Nguyễn Văn Hùng (36 tuổi, ngụ huyện Lộc Ninh) cùng 3 thanh niên khác tổ chức ăn nhậu tại nhà một người quen của Thanh ở xã Tân Thành, huyện Bù Đốp.

Trong lúc ăn nhậu giữa Hùng và Thanh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, Hùng chạy vào nhà lấy 1 con dao Thái Lan đâm vào người Thanh khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thanh được người xung quanh chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp đến hiện trường điều tra. Biết không thể trốn thoát, Hùng đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi đâm chết người.

