Án mạng tại quận Bình Tân, 1 thanh niên tử vong

Ngày 31-7, Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp Công an quận Bình Tân và các cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra ở phường An Lạc (quận Bình Tân) khiến một người tử vong.

Hiện công an đang tạm giữ Nguyễn Quốc Thái (SN 1988) để điều tra hành vi đâm chết người.

Nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 31-7, người dân sống gần phòng trọ trên đường Bùi Tư Toàn (phường An Lạc) nghe tiếng cãi nhau.

Nhiều người thấy vụ hỗn chiến và phát hiện anh H. (SN 1994, ngụ quận Bình Tân) bị Thái đâm trọng thương.

Anh H. được người dân khu vực đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan.