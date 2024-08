Ngày 1-8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Phước Long điều tra vụ án mạng nghiêm trọng trên địa bàn.

Nạn nhân là Hồ Sỹ Quân (40 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Hiện trường vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, tối 31-7, Lê Văn Tài (51 tuổi, ngụ phường Thác Mơ) cùng Quân và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại nhà người bạn ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Trong lúc nhậu, giữa Tài và Quân xảy ra mâu thuẫn nên Tài bỏ về trước.

Khoảng 20 giờ 30 phút, Quân tìm đến phòng trọ của Tài ở khu phố 5, phường Thác Mơ để gây sự. Lúc này, Quân dùng gậy đánh liên tiếp vào người Tài khiến anh này ngã xuống đất.



Bị đánh, Tài chạy vào phòng lấy 1 con dao Thái Lan đâm vào người Quân khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng Quân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an thị xã Phước Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, bắt giữ nghi can để phục vụ điều tra.