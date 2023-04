Án mạng đau lòng tại tiệm tạp hóa ở Long An

Tối 24-4, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An và Công an huyện Thủ Thừa vẫn đang khám nghiệm hiện trường và tử thi nữ chủ tiệm tạp hóa bị đâm chết.

Tiệm tạp hóa - nơi xảy ra án mạng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, Nguyễn Thanh Tuấn (46 tuổi; ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đến tiệm tạp hóa của chị N.M.K Kiều (48 tuổi; ngụ xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa) để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường

Gặp mặt nau, 2 bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Tuấn cầm cây kéo đâm liên tục vào người khiến bà K. bị thương tích nặng, sau đó tử vong do mất quá nhiều máu. Gây án xong, Tuấn về nhà rồi chạy ra Bệnh viện huyện Thủ Thừa báo đã uống thuốc trừ sâu.

Nghe ông Tuấn khai thông tin như vậy, bệnh viện huyện liền chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu.