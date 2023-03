Án mạng đau lòng sau va chạm tại quán karaoke ở Đồng Tháp

Chiều 21-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và bắt tạm giam Nguyễn Văn Ít (SN 1990; ngụ phường An Lộc, TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp).

Đối tượng Nguyễn Văn Ít.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 17-3, vợ chồng Nguyễn Văn Ít đến quán karaoke tại phường An Thạnh (TP Hồng Ngự) nhậu cùng bạn bè. Tại đây, Ít và Trần Thanh Rinh (SN 1997; ngụ xã Bình Thạnh, TP Hồng Ngự) va chạm với nhau, dẫn đến cự cãi.

Một lúc sau, nhóm của Rinh và Ít cùng ra khỏi quán đánh nhau. Từ đây, Ít đã dùng dao đâm Rinh. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Nguyễn Văn Ít tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, Ít đã bỏ trốn và sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

TP HCM: Cô gái bị ép vào nhà vệ sinh và cướp tài sản

Ngày 21-3, Công an quận Bình Tân (TP HCM) cho biết chị T.T.N.D. (SN 2006, ngụ quận Bình Tân) vừa tới trình báo bị cướp đôi bông tai.

Nơi được cho là xảy ra vụ việc

Theo chị D., hôm 20-3, trong lúc đang coi kho hàng trong hẻm ở Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) thì một người đàn ông đi vào. Người này bất ngờ kề dao ép chị D. vào nhà vệ sinh và lớn giọng: "Tao vã lắm rồi, mày la lên hay chống cự là tao giết".

Cô gái nói rằng bị trầy cổ

Chị D. đã tháo bông tai đưa cho người đàn ông này. Sau đó, chị D. đến công an trình báo và cho biết đôi bông tai trị giá 2 triệu đồng. Công an đã lấy lời khai nạn nhân, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ điều tra, truy xét.