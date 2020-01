Án mạng chỉ vì…con bò

Theo điều tra ban đầu: Lúc 19h ngày 10-1, Võ Đại Thanh (50 tuổi, ngụ ấp 4, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh) xảy ra mâu thuẫn với ông Cường do con bò của ông C. sang vườn nhà ông Thanh. Khi đó, ông C. và ông Thanh nhặt đá ném nhau nhưng không trúng.

Sau đó, ông C. dùng chạng ná (loại súng cao su bắn đạn sỏi) bắn Thanh nhưng bất thành. Thấy bị đánh, Cường Nguyễn Đức Phi Bảo (con C, 20 tuổi), cầm khúc cây từ trong nhà lao vào đánh Thanh.

Tức giận, ông Thanh dùng cây tuýp sắt gần đó đánh trả đối thủ. Cùng lúc này, ông C. cũng từ ngoài chạy lại ôm sau lưng ông T. thì bị C. tuýp sắt đánh vào đầu ông C. khiến nạn nhân gục ngã và nằm bất tỉnh trong vũng máu.

Do vết thương quá nặng, anh C. đã tử vong ngay sau đó. Qua truy xét, Công an đã bắt giữ Thanh về hành vi trên.