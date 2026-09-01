Án mạng 3 người thương vong tại TP.HCM: Đối tượng vừa quay về địa phương được 7 tháng

Đối tượng từng nghiện ma tuý. Tháng 10/2024, đối tượng đi cai nghiện ma túy đến tháng 2/2026 thì về địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h20 tối 13/9, ông P.H.T. (72 tuổi, trú tại xã Phước Hải) đang xem tivi trong nhà thì bất ngờ bị Nguyễn Trí Hào (24 tuổi, trú tại xã Phước Hải) cầm mã tấu xông vào chém nhiều nhát. Nạn nhân gục xuống sàn nhà và tử vong sau đó.

Nghe tiếng kêu cứu, bà L.T.M. (58 tuổi, vợ ông T.) từ phía sau nhà chạy vào bị Hào chém vào đầu. Thấy vậy, anh N.V.L. (24 tuổi, con rể ông T.) từ trên lầu chạy xuống can ngăn cũng bị chém nhiều nhát vào người. Sau khi gây án, Hào rời khỏi hiện trường. Bà M. và anh L. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa cấp cứu ngay sau đó. Hiện 2 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: CACC)

Nhận được tin báo, Công an xã Phước Hải phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến khuya cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hào khi đang lẩn trốn tại phường Long Hương (TP.HCM).

Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ phía gia đình cho hay, Hào từng quen biết con gái của ông T. nhưng sau đó cả hai đã chia tay, cô gái đi lấy chồng.

Liên quan tới đối tượng Nguyễn Trí Hào, thông tin trên Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Phước Hải cho biết Hào từng nghiện ma tuý. Tháng 10/2024, đối tượng đi cai nghiện ma túy đến tháng 2/2026 thì về địa phương. Khi Hào cai nghiện xong về địa phương, công an xã quản lý hậu cai nghiện. Việc Hào gây án là do mâu thuẫn cá nhân.