An Khang nâng cao quyền lợi người dùng bằng hệ thống tra cứu thuốc trực tiếp

Nhà thuốc An Khang đã và đang chính thức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường tính minh bạch và hỗ trợ khách hàng tra cứu thông tin sản phẩm đã mua, tích hợp toàn diện cả kênh trực tiếp và trực tuyến.

Theo đó, An Khang bắt đầu hiển thị trực tiếp nguồn gốc xuất xứ của thuốc ngay trên hóa đơn bán hàng, được nêu rõ ràng dưới tên từng sản phẩm. Trên hóa đơn cũng in kèm hướng dẫn cách tra cứu thông tin dược phẩm trên cổng thông tin điện tử chính thức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế.

Đáng chú ý hơn, hệ thống còn tích hợp tính năng tra cứu trên website nhathuocankhang.com, cho phép người dùng tìm kiếm và nhận kết quả ngay trên nền tảng của An Khang. Chỉ cần nhập tên thuốc/triệu chứng cần tìm hoặc sử dụng tính năng chụp ảnh/scan trực tiếp bao bì sản phẩm hoặc hóa đơn, khách hàng An Khang đã có thể dễ dàng kiểm tra các thông tin quan trọng nhất về thuốc, được dẫn lưu và cập nhật liên tục từ Cục Quản lý Dược như hoạt chất, hàm lượng, giấy phép lưu hành… cho đến giấy công bố sản phẩm (đối với sản phẩm không phải thuốc), chứng nhận an toàn thực phẩm của cơ sở công bố, thông tin chi tiết về đơn vị chịu trách nhiệm (sản xuất, phân phối), chỉ tiêu chất lượng và hình ảnh nhãn sản phẩm chính hãng…

Khách hàng có thể nhanh chóng tự mình kiểm chứng thông tin sản phẩm đã công bố với Bộ Y tế ngay tại trang web của nhà thuốc An Khang

Việc tích hợp thông tin nguồn gốc trên hóa đơn cùng hệ thống tra cứu chuyên sâu trên website thể hiện nỗ lực của An Khang trong việc đảm bảo mọi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều có thông tin rõ ràng, chính xác, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn và sử dụng. Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, các giải pháp này còn giảm thiểu rào cản công nghệ đối với người cao tuổi hoặc những người ít tiếp xúc với các nền tảng chuyên dụng để tra cứu. Đặc biệt giữa bối cảnh nhiều vụ thuốc giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng bị phanh phui, hành động của An Khang như một "lá chắn" vững chắc, giúp khách hàng tránh khỏi nguy cơ sử dụng hàng kém chất lượng.

Thay vì tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau, người mua An Khang từ nay có thể kiểm chứng thông tin về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm một cách đơn giản

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO nhà thuốc An Khang, khẳng định: "Định hướng phát triển của An Khang là trở thành chuỗi nhà thuốc tử tế, đặt sức khỏe khách hàng lên hàng đầu. Việc triển khai hệ thống tra cứu nguồn gốc sản phẩm là minh chứng cho cam kết đó. Trong bối cảnh thị trường dược phẩm đang đối mặt với nhiều thách thức về minh bạch và chất lượng, chúng tôi tin rằng người dùng có quyền được tiếp cận thông tin chính xác, rõ ràng về sản phẩm mà họ sử dụng. Đây không chỉ là bước tiến chiến lược của An Khang mà còn là nỗ lực góp phần chuẩn hóa thị trường dược phẩm Việt".

Xuyên suốt quá trình hoạt động, An Khang không ngừng nâng cao tính minh bạch trong mọi hoạt động kinh doanh của mình. Các nhà thuốc trong hệ thống luôn đảm bảo cam kết không có tình trạng trục lợi khi bán thuốc cắt liều không kê đơn cho những triệu chứng thông thường như cảm, ho, sổ mũi…, mua bao nhiêu tính bấy nhiêu, công khai chi tiết giá bán từng viên thuốc. Đồng thời, mọi loại thuốc tư vấn đều được minh bạch về các thông tin cơ bản như công dụng, thành phần…, giúp người có bệnh nền hoặc đang sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau giảm thiểu nguy cơ dị ứng hoặc tương tác thuốc ngoài ý muốn.

Cùng với đó, đội ngũ dược sĩ tại An Khang luôn trong tâm thế sẵn sàng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc về cách sử dụng thuốc, thiết bị y tế cho đến lối sống khoẻ, không phân biệt khách mua hay không mua hàng. Điều này cũng thể hiện cam kết của An Khang trong việc mang đến trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy, thoải mái nhất cho mọi người.

Việc triển khai hệ thống tra cứu nhanh chóng, quyết liệt của An Khang khẳng định cam kết minh bạch, nói không với hàng giả, hàng nhái trong ngành dược phẩm

Với những bước đi quyết liệt và đầy trách nhiệm, An Khang đang chứng tỏ vị thế không chỉ là một nhà bán lẻ dược phẩm uy tín, mà còn là người bạn đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng. Sự minh bạch ấy không chỉ giúp khách hàng an tâm hơn khi sử dụng sản phẩm mà còn mở ra một chuẩn mực mới cho thị trường dược phẩm, nơi mà niềm tin và sức khỏe của người tiêu dùng luôn được đặt lên hàng đầu.