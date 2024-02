An Giang kiểm điểm 29 tập thể, 126 quan chức liên quan vi phạm về đất, cát

Trước đó, cũng liên quan tới sai phạm về cấp phép, quản lý khai thác cát trên địa bàn An Giang, tháng 12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố , bắt tạm giam Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Nguyễn Thanh Bình về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cũng bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án còn có: Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ông Nguyễn Việt Trí - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về hành vi nhận hối lộ; ông Lê Quang Bình, - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và đưa hối lộ…