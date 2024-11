Sáng 13/11, HĐND tỉnh An Giang tổ chức Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để xem xét, quyết định nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh An Giang xem xét miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Cao Thanh Sơn – Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp đã nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Ngô Công Thức (thứ 2 từ trái sang) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Ảnh: Nhật Huy

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang thống nhất bầu ông Ngô Công Thức – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh; và bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND tỉnh An Giang đối với ông Trịnh Tuấn Ngọc – Giám đốc Sở Tư pháp.

Kết quả, với 52/53 đại biểu HĐND có mặt đồng thuận, ông Ngô Công Thức được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; 53/53 đại biểu có mặt tán thành bầu ông Trịnh Tuấn Ngọc vào Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngoài ra, 100% đại biểu HĐND tỉnh An Giang tham dự kỳ họp đã bầu ông Trần Ngọc Bầu – Phó Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới, đại biểu HĐND tỉnh , nhiệm kỳ 2021 – 2026 giữ chức Phó Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh An Giang.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức (53 tuổi), quê quán Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang; trình độ chuyên môn Kỹ sư cầu đường, thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng công trình.

Ông từng kinh qua các vị trí công tác tại Sở Giao thông vận tải, sau đó giữ chức Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện An Phú. Tháng 10/2023, ông Thức được điều động, bổ nhiệm chức Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang.