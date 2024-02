An Giang: Chống người thi hành công vụ, 5 người trong gia đình lãnh án

Ngày 24-2, kết thúc phiên tòa sơ thẩm vụ án "Chống người thi hành công vụ", Hội đồng xét xử TAND huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tuyên phạt các bị cáo: Đỗ Thị Phượng (SN 1971) 3 năm 6 tháng tù; Lê Thị Phân (SN 1999) 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo: Đỗ Thị Đào (SN 1958), Đỗ Thanh Nhàn (SN 1982; cùng ngụ xã Bình Phú, huyện Châu Phú) và Đỗ Thị Phiên (SN 1961; ngụ xã Tân Lợi, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang), cùng bị phạt 2 năm tù.

Các bị cáo Phượng (áo vàng, ngồi hàng thứ 2), Phân, Đào, Phiên (đứng hàng đầu, từ phải sang) Nhàn (áo sọc, đứng hàng thứ 2)

Theo cáo trạng, năm 2019, UBND huyện Châu Phú đồng ý cho Công ty TNHH MTV Nuôi trồng thủy sản Nam Việt Bình Phú đầu tư xây dựng Cầu kênh 12 (thuộc đường Bắc Cây Dương, xã Bình Phú, huyện Châu Phú), nhằm phục vụ nhu cầu đi lại chung của nhân dân.

Trong quá trình nhà thầu thi công, Đỗ Thị Phượng cùng các thành viên gia đình nhiều lần ra ngăn cản, không cho thi công và yêu cầu chủ đầu tư bồi thường.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 22-8-2023, khi công nhân đang thi công đến đoạn trước nhà Phượng (ấp Bình Quới, xã Bình Phú) thì bị Phượng, Nhàn, Phân, cùng những người trong nhà ra ngăn cản, lấy nước sôi pha mắm tôm dọa tạt vào công nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình Phú do ông Cao Thanh Sang, Phó Trưởng Công an xã Bình Phú, cùng 3 công an viên đến giữ trật tự cho công nhân xây dựng cầu.

Đến nơi, ông Sang yêu cầu Phượng và những người trong nhà không được cản trở đơn vị thi công thì bị Phân dùng ca múc nước sôi có pha mắm tôm tạt trúng.

Sau đó, Phượng gọi điện thoại cho Đỗ Thị Phiên (là chị ruột của Phượng) đến hỗ trợ ngăn cản việc thi công cầu và chống lại lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ.

Các thành viên trong gia đình Phượng dùng những lời lẽ chửi bới và tấn công lực lượng công an.

Sau đó, lực lượng công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ nhiều vật chứng liên quan.