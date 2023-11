An Giang: Bắt giam đối tượng bị truy nã suốt 15 năm

Ngày 4-11, Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, cho biết vừa di lý đối tượng Võ Xuân Hoà (62 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), là đối tượng bị truy nã suốt 15 năm qua.

Đối tượng Võ Xuân Hoà tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 9-2007, Hoà thấy chị C. (là gái bán dâm ) có đeo nhiều nữ trang nên rủ Út, Dũng, Lê, Phước, Thoa, Giàu và một số đối tượng khác thực hiện hành vi cướp nữ trang của chị C.

Để thực hiện, Hoà phân công Dũng chở chị C. đến một khách sạn tại TP Long Xuyên giả vờ mua bán dâm. Khi đó, đồng bọn xông vào phòng tri hô đánh ghen rồi cướp của chị C. 1 bộ vòng xi-men, 1 lắc tay, 1 sợi dây chuyền, tổng trọng lượng hơn 1,4 lượng vàng 18kara và 1 điện thoại di động bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Sau đó, các đối tượng đã bị khởi tố điều tra, tuy nhiên Hoà bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 11-1-2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên ra quyết định truy nã đối với Hoà về tội "Cướp tài sản".

Sau 15 năm lẩn trốn qua nhiều tỉnh - thành, đến trưa 2-11, Hoà bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ tại xã Tân Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.