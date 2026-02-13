An Giang bắt 5 đối tượng truy nã, triệt phá vụ sản xuất cà phê giả rất lớn

Ngày 13-2, Công an tỉnh An Giang tổ chức trao thưởng đột xuất cho Phòng Cảnh sát Kinh tế và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, mỗi đơn vị 5 triệu đồng, vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Nổi bật là kết quả truy bắt, vận động 5 đối tượng truy nã và triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán hàng giả thực phẩm, thu giữ khối lượng lớn nguyên liệu, phụ gia và tang vật liên quan.

Phát biểu tại buổi trao thưởng, Đại tá Nguyễn Nhật Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang - biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của 2 đơn vị trong việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Đại tá Nguyễn Nhật Trường nhấn mạnh kết quả đạt được thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, xử lý tội phạm, đặc biệt là tội phạm kinh tế và truy nã.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường (phải), Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trao quyết định thưởng đột xuất 5 triệu đồng cho phòng Cảnh sát Kinh tế.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường tặng quà, chúc Tết Phòng Cảnh sát Kinh tế

Từ đầu năm đến nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã truy bắt và vận động đầu thú 5 đối tượng có quyết định truy nã, góp phần nâng cao hiệu quả công tác truy bắt tội phạm, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 4-2, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã đấu tranh, triệt phá thành công một chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm".

Tang vật thu giữ gồm gần 360 kg cà phê thành phẩm; 158kg cà phê đã rang; gần 5 tấn hạt bắp, đậu nành đã sơ chế, rang tẩm ướp hương liệu; 1.260 kg phẩm màu xuất xứ Trung Quốc; 600 kg chất tạo ngọt; 8 thùng phụ gia với tổng trọng lượng 80 kg; hơn 29 tấn nguyên liệu bắp, đậu nành chưa qua sơ chế; gần 7.450 bao bì cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường trao quyết định thưởng đột xuất 5 triệu đồng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Tấn An

Đại tá Nguyễn Nhật Trường tặng quà, chúc tết đơn vị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Tấn An

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Đại tá Nguyễn Nhật Trường đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ của 2 đơn vị; chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.