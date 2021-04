An Giang bắt 4 người Trung Quốc lọt qua cửa khẩu ở phía Bắc nhiều ngày

Sáng 7-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết lực lượng chức năng đã đưa 4 đối tượng người Trung Quốc đi cách ly tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Các đối tượng người Trung Quốc bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 1-4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc tổ Tịnh Biên đang trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu, khi đến Khu Công nghiệp Xuân Tô (thuộc thị trấn Tịnh Biên) thì phát hiện 4 đối tượng người Trung Quốc có dấu nghi vấn đang ngồi tại đây nên tiến hành kiểm tra.

Cả 4 đã lọt qua cửa khẩu phía Bắc bằng đường tiểu ngạch

Qua đó, 4 đối tượng này không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận do không có việc làm bên Trung Quốc nên đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch tại cửa khẩu phía Bắc vào ngày 27-3, với ý định tìm đường sang Campuchia để tìm việc làm.

Sau nhiều ngày di chuyển bằng ôtô từ phía Bắc vào An Giang, cả 4 đối tượng đến khu vực trên. Trong lúc đang chờ người để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.