An Giang: 2 phụ nữ mang thai giấu ma túy trong hộp sữa bột, khăn ướt

Sáng 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết: Vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra đối với Nguyễn Thị Hân (Hận, SN 1994), về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và Nguyễn Thị Trúc Ly (SN 2000), về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Cả 2 đối tượng đang mang thai và cùng trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h20 ngày 8/8, Nguyễn Thị Hân vừa nhận một thùng giấy ra khỏi chành xe ở phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện có biểu hiện nghi vấn, mời về trụ sở Công an phường làm việc.



Qua kiểm tra, phát hiện trong thùng giấy Hân mang theo có nhiều loại bánh và 2 hộp khăn giấy ướt bên trong có cất giấu 16 bọc ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng trên 168g. Bước đầu Hân khai nhận: số ma túy trên vận chuyển cho người khác để lấy tiền công 400.000 đồng, đồng thời thừa nhận còn tham gia bán ma túy cho đối tượng khác để được trả tiền công.

Nguyễn Thị Trúc Ly cùng tang vật. Ảnh: Công an An Giang

Trước đó, khoảng 13h20 cùng ngày, trên đường Lý Thái Tổ, thuộc phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh, phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Trúc Ly , điều khiển xe mô tô chở theo 1 bé trai và 1 thùng giấy bên trong có nhiều lại bánh kẹo, một hộp sữa bên trong có chứa 15 bọc ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng trên 210g.

Ly khai nhận, số ma túy trên được một người quen ở TP.HCM điện đến chành xe lấy đem về nhà rồi có người liên hệ lấy và trả tiền công. Khi Ly vừa nhận thùng giấy thì bị bắt quả tang.

Vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang điều tra mở rộng.