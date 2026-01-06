Ấn Độ vượt Trung Quốc trở thành nhà sản xuất gạo lớn nhất thế giới

Kho gạo ở Prayagraj, Ấn Độ. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo ông, sản lượng gạo của Ấn Độ đã đạt 150,18 triệu tấn trong niên vụ 2024-2025, so với 145,28 triệu tấn của Trung Quốc và đây là một thành tựu chưa từng có.

Thông báo trên được đưa ra khi Bộ trưởng công bố 184 giống mới thuộc 25 loại cây trồng do Hội đồng Nghiên cứu Nông nghiệp Ấn Độ phát triển tại một sự kiện ở thủ đô.

Phát biểu tại sự kiện, ông Chouhan cho biết Ấn Độ đã đạt được thành công lớn trong việc phát triển các giống cây trồng năng suất cao và đã chuyển từ một quốc gia thiếu lương thực thành một nhà cung cấp lương thực toàn cầu.

Bộ trưởng Chouhan lưu ý rằng Ấn Độ có đủ dự trữ, đảm bảo an ninh lương thực. Ông cũng chỉ đạo các quan chức đảm bảo các giống cây trồng mới nhanh chóng được đưa đến tay người nông dân để họ có thể nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng nông sản tốt hơn.

Ông Chouhan cho biết Ấn Độ đã bước vào giai đoạn mới của cuộc cách mạng nông nghiệp nhờ các giống cây trồng chịu được biến đổi khí hậu và kêu gọi các nhà khoa học tập trung vào việc tăng sản lượng đậu và hạt có dầu để đạt được mục tiêu tự túc.