Ấn Độ vừa làm một điều chưa từng có với tàu chở dầu - Nga, Venezuela gặp cú sốc

Ảnh minh họa

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ đã bắt giữ ba tàu chở dầu ngoài khơi Mumbai với cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn lậu dầu quốc tế, đánh dấu động thái mạnh tay đầu tiên của New Delhi nhằm vào cái gọi là “hạm đội bóng tối”.

Theo thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, lực lượng này cho biết đã phá vỡ một đường dây buôn lậu dầu quốc tế, đồng thời nhấn mạnh các tàu bị bắt giữ có dấu hiệu thường xuyên thay đổi danh tính - một phương thức thường được sử dụng để né tránh giám sát hàng hải và các lệnh trừng phạt.

Ba tàu hiện đang được hộ tống về Mumbai để phục vụ điều tra thêm, theo xác nhận của người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển hôm thứ Hai. Cơ quan chức năng không công bố tên tàu trong thông báo chính thức, song các hình ảnh được chia sẻ cho thấy chúng trùng khớp với các tàu mang tên Chiltern, Asphalt Star và Stellar Ruby trên các nền tảng theo dõi hàng hải. TankerTracker.com cũng xác định các tàu này thông qua số hiệu IMO bảy chữ số.

Theo thông tin trước đó, cả ba tàu đều bị Washington đưa vào danh sách trừng phạt trong năm ngoái do có liên hệ với hoạt động vận chuyển dầu mỏ của Iran. Các chủ sở hữu đăng ký trong cơ sở dữ liệu Equasis không phản hồi yêu cầu bình luận qua email, trong khi các cuộc gọi tới chủ sở hữu và đơn vị quản lý tàu không được trả lời.

Giới quan sát ngành vận tải biển Ấn Độ cho rằng đây là lần đầu tiên New Delhi thực hiện hành động bắt giữ trực tiếp đối với các tàu bị cho là thuộc hạm đội bóng tối. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Liên minh châu Âu tăng cường kiểm soát các tàu chở dầu vận chuyển hàng hóa từ các quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt.

“Hạm đội bóng tối” (hay còn gọi là shadow fleet) được dùng để chỉ khoảng 1.500 tàu chở dầu vận chuyển dầu từ Nga, Iran và Venezuela trên toàn cầu. Nhiều tàu trong nhóm này bị cho là sử dụng giấy tờ không đạt chuẩn, đăng ký quốc tịch không hợp lệ hoặc giả mạo, đồng thời bảo trì kém, làm gia tăng rủi ro an toàn và an ninh hàng hải.

Các vụ bắt giữ cũng diễn ra trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép đối với New Delhi nhằm hạn chế nhập khẩu dầu thô từ Nga, như một phần của các thỏa thuận thương mại liên quan đến thuế nhập khẩu. Trước đó, Ấn Độ từng tuyên bố sẽ không cho phép các tàu bị trừng phạt dỡ hàng tại các cảng trong nước.

Đầu tháng này, Malaysia đã thả hai tàu chở dầu cũ từng bị bắt giữ vì thực hiện chuyển dầu giữa các tàu mà không được phép, cho thấy hoạt động kiểm soát đối với các tàu thuộc hạm đội bóng tối đang diễn ra ở nhiều khu vực.

Động thái của Ấn Độ được đánh giá có thể tạo thêm áp lực lên các tuyến vận chuyển dầu chịu trừng phạt, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu vẫn nhạy cảm với các yếu tố địa chính trị và rủi ro nguồn cung.