Ấn Độ và EU hoàn tất thỏa thuận thương mại tự do "lớn nhất từ trước đến nay" nhằm "giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và Mỹ"

Theo Bloomberg, thỏa thuận này sẽ giảm thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng tiêu dùng và công nghiệp được giao dịch giữa Ấn Độ và các quốc gia thành viên EU, với mục tiêu giảm sự phụ thuộc của cả Ấn Độ và EU vào Trung Quốc và Mỹ.

Trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Ấn Độ Modi cho biết thỏa thuận thương mại tự do sẽ thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư và doanh nghiệp, củng cố thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành sản xuất và dịch vụ của Ấn Độ. Ông nói thêm rằng thỏa thuận này bao gồm 25% GDP toàn cầu và một phần ba thương mại toàn cầu, "mang lại vô số cơ hội cho 1,4 tỷ người dân Ấn Độ và hàng trăm triệu công dân EU".

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng đăng tải trên mạng xã hội: "Hôm nay, châu Âu và Ấn Độ đang làm nên lịch sử. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận tốt nhất từ ​​trước đến nay, thiết lập khu vực thương mại tự do với 2 tỷ người, mang lại lợi ích cho cả hai bên. Đây mới chỉ là khởi đầu, và chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ chiến lược để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai bên."

Ngày 27/1, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (giữa), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (phải) và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Diego Costa (trái) đã gặp nhau tại New Delhi.

Thỏa thuận thương mại đạt được giữa Ấn Độ và Liên minh châu Âu sẽ giảm thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng tiêu dùng và công nghiệp. Một số sản phẩm nông nghiệp dự kiến ​​sẽ không nằm trong thỏa thuận; ví dụ, các quan chức Ấn Độ và EU trước đây đã tuyên bố rằng các sản phẩm sữa sẽ không được bao gồm. Tuy nhiên, các quan chức EU cho biết thỏa thuận sẽ bao gồm các mặt hàng như rượu vang, rượu mạnh và dầu ăn.

Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 27/1, Ủy ban châu Âu cho biết sau khi thỏa thuận có hiệu lực, thuế nhập khẩu rượu vang EU của Ấn Độ sẽ giảm từ 150% xuống 75%, và cuối cùng xuống khoảng 20%. Thuế nhập khẩu dầu ô liu sẽ giảm từ 45% xuống 0% trong vòng 5 năm, và thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm nông nghiệp chế biến như bánh mì và bánh kẹo, trước đây được giới hạn ở mức 50%, cũng sẽ được bãi bỏ.

EU cũng sẽ có được quyền tiếp cận thị trường rộng lớn hơn đối với ô tô. Hãng Reuters, dẫn nguồn tin ngày 26, đưa tin rằng thuế nhập khẩu ô tô từ EU vào Ấn Độ có thể giảm từ 110% xuống còn 40%, đây sẽ là "sự mở cửa lớn nhất" đối với thị trường Ấn Độ cho đến nay.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết thêm rằng để bảo vệ các khoản đầu tư của các công ty Ấn Độ như Mahindra và Tata Motors trong lĩnh vực xe điện, xe điện sẽ không được hưởng ưu đãi giảm thuế trong 5 năm tới và chỉ được hưởng ưu đãi giảm thuế dần dần sau 5 năm.

Ông Modi tin rằng thỏa thuận thương mại tự do giữa Ấn Độ và EU sẽ thúc đẩy nhiều lĩnh vực ở Ấn Độ, bao gồm dệt may, trang sức, đồ da và dịch vụ. Bà Ursula von der Leyen tuyên bố rằng EU sẽ đạt được mức độ tiếp cận thương mại cao nhất vào thị trường Ấn Độ trong lịch sử và dự kiến ​​xuất khẩu của EU sang Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi.

Cả Ấn Độ và EU đều gọi thỏa thuận này là "thỏa thuận lớn nhất từ ​​trước đến nay", với Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic gọi đó là "thỏa thuận thương mại lớn nhất từ ​​trước đến giờ". Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần sự chấp thuận từ Nghị viện châu Âu và nội các Ấn Độ trước khi được ký kết chính thức. Bloomberg đưa tin rằng quá trình này có thể mất đến 6 tháng.

Ngoài ra, Ấn Độ và EU dự định tăng cường hợp tác quốc phòng và sẽ ký kết một thỏa thuận an ninh và quốc phòng. Phân tích của Bloomberg cho thấy Ấn Độ có thể hy vọng "cân bằng lại" mối quan hệ với Nga thông qua động thái này, khi EU cũng tìm cách mở rộng hơn nữa liên minh của mình trong bối cảnh những nỗ lực của Trump nhằm làm lung lay liên minh Mỹ-EU. Hiện tại, Ấn Độ chủ yếu mua vũ khí và thiết bị từ Nga, và thỏa thuận quốc phòng dự kiến ​​sẽ cho phép các công ty quốc phòng của EU thâm nhập thị trường Ấn Độ.

Tờ Financial Times của Anh chỉ ra rằng nền kinh tế Ấn Độ đang tăng trưởng nhanh chóng, nhưng nước này vẫn duy trì một số mức thuế quan cao nhất thế giới, áp đặt thuế suất trên 100% đối với ô tô, rượu mạnh và một số sản phẩm thịt của EU.

Số liệu cho thấy thị trường ô tô Ấn Độ hiện bán ra khoảng 4,4 triệu xe mỗi năm, trong đó xe châu Âu chiếm chưa đến 4%. Thị trường Ấn Độ chủ yếu do nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Suzuki và các thương hiệu nội địa Mahindra và Tata Motors thống trị, trong đó hai thương hiệu Ấn Độ nắm giữ khoảng 2/3 thị phần. Với dự báo thị trường ô tô Ấn Độ sẽ tăng trưởng lên khoảng 6 triệu xe mỗi năm vào năm 2030, một số nhà sản xuất ô tô châu Âu đã bắt đầu lên kế hoạch cho các dự án đầu tư mới.

Thỏa thuận thương mại mới được hoàn tất giữa Ấn Độ và EU sẽ là thỏa thuận thương mại tự do thứ chín của Ấn Độ trong vòng 4 năm, sau các thỏa thuận trước đó với Anh, Oman, New Zealand và các quốc gia khác. Đối với EU, thỏa thuận này thể hiện một bước tiến quan trọng khác, sau các thỏa thuận thương mại gần đây với Mercosur, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Ấn Độ và EU bắt đầu đàm phán thương mại từ năm 2007, nhưng các cuộc đàm phán đã đổ vỡ vào năm 2013 và chỉ được nối lại vào năm 2022. Các nhà phân tích tin rằng mặc dù các quan chức Ấn Độ và EU có nhiều bất đồng về các vấn đề thương mại, nhưng cả hai bên hiện đang cố gắng giảm sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và Mỹ, đặc biệt là ảnh hưởng của chính quyền Tổng thống Trump.

Ajay Srivastava, người sáng lập Sáng kiến ​​Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu, một viện nghiên cứu của Ấn Độ, cho biết thỏa thuận thương mại tự do với EU sẽ là thỏa thuận “lớn nhất của Ấn Độ về quy mô kinh tế và phạm vi điều chỉnh”. Ông nói thêm rằng, trong bối cảnh chia rẽ địa chính trị ngày càng leo thang, thỏa thuận này sẽ giúp Ấn Độ tiếp cận thị trường, giảm thuế quan đối với hàng xuất khẩu thâm dụng lao động và mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực dịch vụ.

Phân tích của Bloomberg cho thấy thuế quan cao mà ông Trump áp đặt đã ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp thâm dụng lao động của Ấn Độ, chẳng hạn như may mặc và giày dép, nhưng một thỏa thuận thương mại với EU có thể cho phép các ngành công nghiệp này lấy lại lợi thế cạnh tranh.

Garima Mohan, chuyên gia về quan hệ EU-Ấn Độ tại Quỹ German Marshall, tin rằng "trong một thế giới mà quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu đang rạn nứt và khó tìm được đối tác đáng tin cậy, thỏa thuận thương mại này là một thắng lợi đáng kể đối với EU. Nó đánh dấu sự chuyển dịch của EU hướng tới lập trường địa chính trị và thực dụng hơn."

"Mục tiêu của chúng tôi là giảm đáng kể thuế quan ở cả hai phía," một quan chức EU nói với Financial Times trước khi thỏa thuận được hoàn tất. Một quan chức khác cho biết điều này sẽ giúp đa dạng hóa chuỗi cung ứng và giảm "sự phụ thuộc không cần thiết."

Liên minh châu Âu (EU) là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, trong khi Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ chín của EU. Theo số liệu của EU, thương mại song phương giữa Ấn Độ và EU đạt 120 tỷ euro vào năm 2024, tăng gần 90% so với thập kỷ trước, trong đó thương mại dịch vụ đạt 60 tỷ euro.

Madavi Arora, nhà kinh tế trưởng tại Emkay Global Financial Services ở Ấn Độ, dự đoán rằng xuất khẩu của Ấn Độ sang EU có thể tăng khoảng 42,2 tỷ euro vào năm 2031. Ông tin rằng các ngành công nghiệp dược phẩm, dệt may và hóa chất của Ấn Độ có khả năng hưởng lợi từ thỏa thuận thương mại này.

Một bài phân tích được đăng tải trên trang web của tạp chí The Economist cho rằng, nếu không có những lời đe dọa áp thuế của ông Trump, Ấn Độ và EU có thể đã không đủ can đảm để tiến tới việc hoàn tất một thỏa thuận. Tuy nhiên, xét đến nền tảng tương đối yếu của quan hệ kinh tế giữa Ấn Độ và EU, thỏa thuận thương mại này khó có thể mang lại những thay đổi đáng kể trong ngắn hạn; vai trò chính của nó sẽ là thúc đẩy hợp tác kinh tế lâu dài giữa Ấn Độ và EU.