Cảnh sát Delhi, Ấn Độ đã triệt phá một đường dây tinh vi chuyên lắp ráp và bán điện thoại Samsung giả mạo với nhãn "Made in Vietnam", mặc dù thực tế chúng được lắp ráp từ linh kiện phế liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Cuộc đột kích tại khu phố Karol Bagh đã dẫn đến việc bắt giữ bốn nghi phạm và thu giữ hơn 512 điện thoại Galaxy giả cùng hàng trăm nhãn IMEI giả mạo.

Cuộc đột kích được thực hiện vào ban đêm ngày 13 tháng 12 tại một cửa hàng ở Beadonpura, Karol Bagh sau khi Special Staff của Khu trung tâm Delhi nhận được thông tin tình báo. Bốn nghi phạm, bao gồm cả trùm cầm đầu, bị bắt quả tang đang lắp ráp điện thoại di động bên trong cửa hàng. Đây được coi là đột phá lớn chống lại tội phạm có tổ chức liên quan đến gian lận an ninh mạng và viễn thông.

Theo báo cáo chính thức của cảnh sát, đường dây này hoạt động bằng cách nhập khẩu các linh kiện như bo mạch chủ, camera, pin và khung máy từ các nhà cung cấp tại Trung Quốc. Những linh kiện này sau đó được lắp ráp cùng với các bộ phận tái chế hoặc chung chung để tạo ra những chiếc điện thoại trông giống hệt các mẫu cao cấp của Samsung như Galaxy S Ultra, Galaxy Fold và Galaxy Flip.

Đặc biệt, đường dây còn mua lại điện thoại di động bị đánh cắp hoặc đã qua sử dụng, tháo lấy bo mạch chủ cũ để lắp ráp thành máy "mới". Bằng cách kết hợp bản mạch cũ với linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc, chúng tạo ra những chiếc điện thoại trông như mới tinh nhưng thực chất chỉ là sản phẩm lắp ghép từ phế liệu.

Để làm cho các thiết bị trông xác thực và qua mặt hệ thống kiểm tra, các điều tra viên phát hiện 459 nhãn dán IMEI giả được đánh dấu "Made in Vietnam". Đây là chiến thuật tinh vi nhằm đánh lừa người mua và trốn tránh các kiểm tra mạng. Việc sử dụng nhãn "Made in Vietnam" thay vì "Made in China" được cho là nhằm tạo ấn tượng tích cực hơn với người tiêu dùng và giảm nghi ngờ về nguồn gốc hàng giả.

Chiêu trò lừa đảo chính nằm ở mức giá hấp dẫn. Trong khi các thiết bị Samsung chính hãng như Galaxy Fold và Flip có giá hơn 1.200 USD trên thị trường Ấn Độ, đường dây này bán các sản phẩm giả mạo chỉ với giá khoảng 450 USD - tương đương 35.000 đến 40.000 rupee. Mức giá chỉ bằng một phần ba giá thật đã lôi kéo nhiều người mua không nghi ngờ vào những giao dịch có vẻ hấp dẫn nhưng thực chất là "quá tốt để trở thành sự thật".

4 nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ trong vụ việc này

Cuộc khám xét kỹ lưỡng tại cơ sở đã dẫn đến việc thu giữ một lượng lớn bằng chứng. Ngoài 512 điện thoại Samsung cao cấp giả (đặc biệt là các mô hình Fold và Flip), cảnh sát còn tịch thu 124 bo mạch chủ, 138 pin điện thoại, 459 nhãn dán IMEI giả có in chữ "Made in Vietnam", một lượng lớn phụ kiện điện thoại, hộp đựng máy và các công cụ lắp ráp chuyên dụng. Những vật chứng này cho thấy quy mô và mức độ chuyên nghiệp của hoạt động bất hợp pháp.

Xem xét tính nghiêm trọng và bản chất có tổ chức của tội phạm, một đội cảnh sát chuyên trách đã được thành lập để điều tra sâu hơn. Cảnh sát hiện đang tiếp tục điều tra để phát hiện mạng lưới rộng hơn đằng sau hoạt động này, đặc biệt là chuỗi cung ứng và các đầu mối liên quan.

Vụ việc này là lời cảnh tỉnh cho người tiêu dùng về những rủi ro khi mua điện thoại thông minh cao cấp với giá quá rẻ so với thị trường. Những "món hời" có vẻ hấp dẫn này thường che giấu các sản phẩm giả mạo được lắp ráp từ linh kiện kém chất lượng, không chỉ gây thiệt hại tài chính mà còn có thể đe dọa an toàn thông tin cá nhân của người dùng.

Đối với Samsung và các thương hiệu điện thoại cao cấp khác, đây cũng là thách thức lớn trong việc bảo vệ uy tín thương hiệu và quyền lợi của khách hàng chính hãng trước nạn hàng giả ngày càng tinh vi.