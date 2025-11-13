Ấn Độ tránh xa dầu Nga, hai quốc gia lập tức hưởng lợi: Chiếm trọn thị phần nhập khẩu trong tháng 12, giá rẻ cạnh tranh với Moscow

Ảnh minh họa

Các nhà sản xuất dầu thô lớn ở Trung Đông, gồm Saudi Arabia và Iraq, đã phân bổ toàn bộ khối lượng dầu thô theo hợp đồng dài hạn cho các nhà máy lọc dầu Ấn Độ trong tháng 12, đồng thời chào bán thêm lượng dầu tùy chọn. Thông tin được ba nguồn tin trong ngành lọc dầu Ấn Độ cho biết hôm 12/11.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu dầu thô từ Trung Đông của Ấn Độ tăng lên, sau khi các nhà máy lọc dầu tại nước này hạn chế mua dầu của Nga do các lệnh trừng phạt mới từ phương Tây.

Tháng trước, Anh, Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã mở rộng danh sách trừng phạt, bao gồm hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil. Các biện pháp này khiến hoạt động thương mại dầu thô Nga bị gián đoạn, buộc nhiều khách hàng tại Ấn Độ và Trung Quốc tạm ngừng giao dịch để tránh rủi ro pháp lý.

Theo các nguồn tin, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã nhận được đầy đủ khối lượng dầu thô theo yêu cầu từ Saudi và Iraq – hai nhà cung cấp lớn nhất trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Một số nhà máy thậm chí được Iraq tăng thêm khối lượng giao hàng so với tháng trước.

Bên cạnh đó, Kuwait Petroleum cũng tăng nguồn cung cho Ấn Độ trong tháng 11 và 12, nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu gia tăng của quốc gia Nam Á này.

Một nguồn tin trong ngành cho biết, các nhà cung cấp Trung Đông hiện có nguồn dầu khá dồi dào và đang sẵn sàng cung ứng thêm cho khách hàng Ấn Độ. Việc Saudi Aramco và SOMO (Tổ chức Tiếp thị Dầu mỏ Nhà nước Iraq) hạ giá bán chính thức (OSP) trong thời gian gần đây cũng góp phần thúc đẩy các nhà máy lọc dầu Ấn Độ tìm kiếm thêm hợp đồng mới.

Kể từ khi các biện pháp trừng phạt mới có hiệu lực, Ấn Độ đã mở rộng nhập khẩu từ Trung Đông, Iraq và cả thị trường giao ngay tại Mỹ nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh biến động địa chính trị toàn cầu.

Không chỉ riêng Ấn Độ, Yanchang Petroleum, nhà máy lọc dầu do chính quyền tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) hậu thuẫn, đã tránh mua dầu thô của Nga trong đợt đấu thầu mới nhất cho các lô hàng giao từ tháng 12/2025 đến giữa tháng 2/2026.

Theo nguồn tin, Yanchang là khách hàng thường xuyên của dầu Nga, thường mua một lô hàng mỗi tháng, chủ yếu là dầu ESPO xuất khẩu từ Viễn Đông hoặc Sokol.

Yanchang Petroleum hiện có công suất xử lý khoảng 348.000 thùng dầu thô/ngày, là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất ở khu vực nội địa Trung Quốc. Doanh nghiệp này được cấp hạn ngạch nhập khẩu dầu thô hàng năm 3,6 triệu tấn, tương đương khoảng 26 triệu thùng, chủ yếu thông qua cảng Thiên Tân – nơi dầu được vận chuyển bằng đường sắt tới cơ sở lọc dầu ở Thiểm Tây.

Việc Yanchang tạm dừng mua dầu Nga phản ánh tâm lý thận trọng ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp Trung Quốc trước sức ép trừng phạt mới, đồng thời cho thấy khả năng điều chỉnh linh hoạt trong chiến lược nhập khẩu năng lượng của Bắc Kinh trong giai đoạn nhiều biến động.

Theo ET, Reuters﻿