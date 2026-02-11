Ấn Độ sẽ mua gì từ Mỹ trong kế hoạch nhập khẩu khổng lồ 500 tỷ USD?

Đồ họa thể hiện kế hoạch nhập khẩu 500 tỷ USD của Ấn Độ từ Mỹ

Ấn Độ đặt mục tiêu triển khai kế hoạch nhập khẩu trị giá 500 tỷ USD từ Mỹ, với các mặt hàng chủ chốt gồm máy bay Boeing, chip Nvidia và năng lượng. Chiến lược thương mại được Bộ trưởng Thương mại Piyush Goyal mô tả là “thận trọng” này nhằm tạo động lực cho mục tiêu đưa quy mô nền kinh tế Ấn Độ lên 30.000 tỷ USD.

Bộ trưởng Thương mại Liên bang Piyush Goyal hôm Chủ nhật cho biết Ấn Độ sẽ không gặp khó khăn trong việc mua lượng hàng hóa trị giá 500 tỷ USD từ Mỹ trong 5 năm tới. Ông gọi con số này là “cực kỳ thận trọng”, đồng thời nhận định nền kinh tế đang tăng trưởng của Ấn Độ có thể tạo ra tổng nhu cầu nhập khẩu gần 2.000 tỷ USD trong cùng giai đoạn.

Ông Goyal nói rằng ngay thời điểm hiện tại, Ấn Độ có thể lập tức nhập khẩu khoảng 300 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ nếu cắt giảm việc mua một số mặt hàng và dịch vụ từ các quốc gia khác, với điều kiện các doanh nghiệp Mỹ giữ được tính cạnh tranh.

Trong năm tài chính 2024-2025, Ấn Độ đã nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trị giá 45,6 tỷ USD từ Mỹ.

“Ngay lúc này, chúng tôi đang nhập khoảng 300 tỷ USD hàng hóa có thể nhập từ Mỹ. Chúng tôi đang nhập từ khắp nơi trên thế giới. Con số này sẽ tăng lên 2.000 tỷ USD trong 5 năm tới… Tôi đã nói với các đối tác rằng tôi có thể đảm bảo nhu cầu ở Ấn Độ là có thật, nhưng các bạn phải cạnh tranh,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Hôm thứ Bảy, Ấn Độ và Mỹ thông báo đã hoàn tất khuôn khổ cho giai đoạn đầu của thỏa thuận thương mại song phương.

Theo tuyên bố chung, thỏa thuận tạm thời đề xuất Mỹ cắt giảm thuế quan từ 50% xuống còn 18% đối với nhiều loại hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ, đổi lại Ấn Độ sẽ xóa bỏ hoàn toàn thuế quan và các rào cản thương mại khác đối với một số sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp của Mỹ.

Ông Goyal đưa ra bản phân tích đầy đủ danh sách “mua sắm” 500 tỷ USD của Ấn Độ từ Mỹ, bao gồm các sản phẩm năng lượng, máy bay, linh kiện máy bay, kim loại quý, thiết bị trung tâm dữ liệu cùng nhiều mặt hàng “chiến lược” khác.

Hàng không và năng lượng: Trụ cột 100 tỷ USD

Nền tảng của kế hoạch mua sắm đầy tham vọng này nằm ở các lĩnh vực hàng không và năng lượng. Ông Goyal xác nhận mục tiêu 500 tỷ USD bao gồm cả các đơn hàng đã có và sắp tới, đặc biệt trong ngành hàng không vũ trụ.

Điều này đồng nghĩa các đơn đặt hàng máy bay Boeing trị giá 50 tỷ USD mà Ấn Độ đã ký trước đây đã được tính vào tổng 500 tỷ USD. Nếu tính cả động cơ và phụ tùng thay thế, tổng giá trị các đơn hàng đang triển khai đạt khoảng 80-90 tỷ USD.

“Ấn Độ đang nhập khẩu 45-50 tỷ USD từ Mỹ, và đây là những sản phẩm chúng tôi không sản xuất. Chúng tôi sẽ cần máy bay. Chúng tôi sẽ cần động cơ máy bay. Chúng tôi sẽ cần phụ tùng,” ông Goyal nói.

“Riêng Boeing, chúng tôi đã có đơn hàng máy bay trị giá 50 tỷ USD. Chúng tôi cũng có đơn hàng động cơ. Vì vậy, khoảng 80-90 tỷ USD đã được đặt cho 5 năm tới. Thực tế chúng tôi còn cần nhiều hơn thế,” ông nói thêm.

Ông Goyal dự đoán riêng nhu cầu của ngành hàng không có thể vượt mốc 100 tỷ USD, đặc biệt khi Tập đoàn Tata có khả năng tiếp tục mở rộng đội bay.

Ngoài máy bay, Ấn Độ cũng sẽ tăng nhập khẩu dầu mỏ, LNG, LPG và dầu thô từ Mỹ hoặc có thể từ Venezuela, như một phần của chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ cũng cho biết, các tập đoàn công nghệ lớn đã công bố những khoản đầu tư quy mô lớn vào Ấn Độ. Khi nước này thúc đẩy Sứ mệnh AI và kế hoạch xây dựng 10 gigawatt trung tâm dữ liệu, nhu cầu công nghệ cao đang tăng nhanh. Ông Goyal nhấn mạnh Mỹ, với vai trò là nhà cung cấp công nghệ chủ chốt, là nguồn “tốt nhất” cho các sản phẩm ICT chất lượng cao, chip Nvidia và phần cứng phục vụ điện toán lượng tử.

“Chúng tôi muốn thúc đẩy Sứ mệnh AI, đồng thời phát triển sản xuất trọng yếu và chế biến khoáng sản chiến lược tại Ấn Độ. Tất cả những điều đó sẽ cần máy móc chất lượng cao, sản phẩm ICT, chip Nvidia, cũng như thiết bị AI cho điện toán lượng tử. Những thứ đó sẽ đến từ đâu?” ông nói, qua đó định vị Mỹ là “nhà cung cấp tốt nhất” về thiết bị công nghệ cho Ấn Độ.

Ngành thép: Nhu cầu than 30 tỷ USD mỗi năm

Nỗ lực tự chủ hạ tầng đang thúc đẩy ngành thép Ấn Độ mở rộng mạnh mẽ. Để đạt mục tiêu công suất 300 triệu tấn vào năm 2030, nhu cầu than luyện cốc được dự báo sẽ tăng mạnh.

“Chúng tôi sẽ cần 30 tỷ USD mỗi năm chỉ riêng cho than luyện cốc,” ông Goyal cho biết, đồng thời nói thêm rằng Ấn Độ hiện đã nhập khoảng 17–18 triệu tấn than luyện cốc. Ông làm rõ rằng việc nhập khẩu than này là sự tiếp nối của các thỏa thuận kinh tế lâu dài từ thời liên minh UPA, chứ không phải điều gì mới.

Sau khi trình bày chi tiết, ông Goyal nhắc lại rằng con số 500 tỷ USD không phải là một cam kết quá lớn đối với Ấn Độ, mà thực tế còn khá thận trọng so với quy mô nền kinh tế.

“Vì vậy, 100 tỷ USD mỗi năm là rất thận trọng. Tôi cho rằng đó là con số cực kỳ thận trọng đối với một quốc gia muốn trở thành nền kinh tế 30.000 tỷ USD, như mục tiêu của Ấn Độ,” ông nói.

Trước những lo ngại trong nước, ông Goyal khẳng định thỏa thuận thương mại có đủ các biện pháp bảo vệ cho lĩnh vực nông nghiệp. Ông cũng cho rằng thị trường Mỹ sẽ mang lại “giá trị lớn hơn nhiều” cho nông dân và thu nhập của họ sẽ tăng nhờ thỏa thuận này.

“Các thỏa thuận thương mại sẽ có đầy đủ cơ chế bảo vệ cho nông dân, một tài liệu hai trang không thể bao quát mọi thứ,” ông nói với PTI.

Khi được hỏi liệu mức thuế 18% có được xóa bỏ hoàn toàn trong tương lai hay không, ông Goyal cho biết hiện không có thời hạn cố định cho việc loại bỏ hoàn toàn mức thuế này, bởi đàm phán thương mại là một quá trình đang diễn ra và được tiến hành theo cách “từng bước, có tính toán”.