Ấn Độ sẽ dựng hàng rào dọc đường biên giới với Myanmar

Một báo cáo của Quốc hội Ấn Độ công bố mới đây cho biết Ủy ban An ninh thuộc Nội các nước này (CCS) đã phê duyệt đề xuất trị giá 3,5 tỉ USD để triển khai hệ thống hàng rào và đường bộ dọc biên giới với Myanmar. Dự án này được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ấn Độ Amit Shah công bố tháng 2/2024. Trong giai đoạn từ 1/4 đến 31/12/2024, chính phủ Ấn Độ đã phân bổ 13 triệu USD cho việc xây dựng hàng rào và các căn cứ cho lực lượng đảm bảo an ninh biên giới. Theo các quan chức Ấn Độ, dự án này không chỉ nhằm tăng cường an ninh quốc gia mà còn có thể làm hình mẫu để nhân rộng cho các tuyến biên giới khác, như với Pakistan hay Bangladesh.

Rickhawdar (Myanmar, trái) - Cửa khẩu biên giới Zokhawthar (Ấn Độ, phải). Ảnh: Wikimedia Commons

Tuy nhiên, kế hoạch này gây tranh cãi khi các cộng đồng bản địa người Naga và Kuki lo ngại hàng rào sẽ chia cắt các gia đình và quan hệ lịch sử giữa hai bên biên giới. Trước đây, Ấn Độ và Myanmar áp dụng chế độ Tự do Di chuyển (FMR), cho phép người dân qua lại trong vòng 10 km không cần visa hay hộ chiếu. Tuy nhiên, do bạo lực sắc tộc gia tăng cao, chính phủ Ấn Độ đã quyết định siết chặt quy trình nhập cảnh.

Bên cạnh việc xây hàng rào, chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ triển khai hệ thống camera giám sát và quy trình quản lý nhập cảnh chặt chẽ hơn. Mỗi cá nhân nhập cảnh từ Myanmar phải khai báo tại các điểm quy định, hoàn thành giám sát sinh trắc học và nhận giấy thông hành biên giới có ảnh và mã QR, hiệu lực trong 7 ngày.

Biên giới Ấn Độ - Myanmar dài hơn 1.600 km chạy qua 4 bang Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur và Mizoram. Ấn Độ cho rằng việc rào chắn không chỉ giúp tăng cường an ninh quốc gia mà còn định hình hạ tầng giao thông và kinh tế vùng biên giới.