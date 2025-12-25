Ấn Độ phóng thành công vệ tinh thương mại nặng nhất từ trước đến nay, ngày 24/12/2025.

Tên lửa LVM3 “Baahubali” của Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã phóng vệ tinh liên lạc BlueBird Block-2 của công ty AST SpaceMobile (Mỹ) từ Sriharikota ở miền nam Ấn Độ.

"Tên lửa LVM3-M6 đã đưa vệ tinh liên lạc BlueBird Block-2 vào quỹ đạo dự định một cách thành công và chính xác", Chủ tịch ISRO V. Narayanan ngày 24/12 cho biết.

“Chúng ta đang củng cố nền tảng cho các sứ mệnh tương lai như Gaganyaan, mở rộng dịch vụ phóng thương mại và tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu. Khả năng được nâng cao và sự thúc đẩy tự lực này là điều tuyệt vời cho các thế hệ mai sau”, Thủ tướng Narendra Modi đăng trên X.

Nhiệm vụ này được thực hiện như một phần của thỏa thuận thương mại được ký kết giữa NewSpace India Ltd (NSIL), một nhánh thương mại của ISRO, và AST SpaceMobile.

Tên lửa "Baahubali" cất cánh lúc 8 giờ 55 phút sáng (giờ địa phương) ngày 24/12. Tàu vũ trụ BlueBird Block-2 tách khỏi tên lửa sau 15 phút và đạt được quỹ đạo dự định.

Đây là tải trọng lớn nhất từng được một bệ phóng của Ấn Độ mang theo.

Mục tiêu của vệ tinh thông tin liên lạc này là truyền tín hiệu băng thông rộng từ không gian xuống các điện thoại thông minh thông thường mà không cần bất kỳ thiết bị đặc biệt nào.

Sứ mệnh này đánh dấu chuyến bay hoạt động thứ sáu của LVM3, vốn đã phóng thành công các sứ mệnh Chandrayaan-2, Chandrayaan-3 và hai sứ mệnh OneWeb mang theo 72 vệ tinh. Lần phóng trước đó của LVM3 là sứ mệnh LVM3-M5/CMS-03 vào ngày 2/11.

ISRO đặt mục tiêu tang gấp ba sản lượng tàu vũ trụ hàng năm trong ba năm tới, và nâng cao thị phần ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu của nước này từ mức 2% hiện tại lên 8% vào năm 2030.



