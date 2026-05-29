HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ấn Độ-Nga ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển đất hiếm

Hoàng Vân
|

Ấn Độ và Nga đang hợp tác phát triển các công nghệ sản xuất nam châm đất hiếm, một nguyên tố quan trọng cho nhiều ngành công nghiệp.

Ấn Độ và Nga ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển công nghệ đất hiếm - Ảnh 1.

Khu khai thác của Indian Rare Earths Limited tại Kerala.

Mới đây, JSC Giredmet - đơn vị thuộc bộ phận khoa học của Rosatom (Nga) đã ký một biên bản ghi nhớ với Nexon Geochem Pvt Ltd của Ấn Độ, về nghiên cứu và phát triển các công nghệ xử lý nguyên liệu thô để sản xuất nam châm đất hiếm.

Công ty cổ phần Giredmet cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với Quỹ Đổi mới Công nghệ trong Thăm dò và Khai thác mỏ (TEXMiN) về nghiên cứu và phát triển các công nghệ sản xuất nam châm vĩnh cửu.

Nam châm đất hiếm được mô tả như nền tảng vô hình của nền kinh tế xanh, là thành phần quan trọng trong ổ cứng máy tính, turbine gió, động cơ điện, thiết bị y sinh và các ứng dụng công nghiệp khác.

Dự kiến lượng tiêu thụ nam châm vĩnh cửu đất hiếm của Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030. Ấn Độ hiện nhập khẩu hầu hết lượng cần thiết.

Quốc gia Nam Á này đang tìm cách mở rộng chuỗi cung ứng đất hiếm của mình.

Trong chuyến thăm Ấn Độ mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubi, Ấn Độ - Mỹ đã chính thức hóa một khuôn khổ về cung ứng, khai thác, chế biến, tái chế và đầu tư vào các khoáng sản quan trọng và đất hiếm.

Tháng 2/2026, Ấn Độ tuyên bố đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất nam châm vĩnh cửu đất hiếm vào cuối năm nay thông qua hợp tác với khu vực tư nhân.

Tháng 11 năm ngoái, nước này đã phân bổ 802 triệu USD cho một chương trình sản xuất nam châm vĩnh cửu đất hiếm.

Quốc gia Nam Á này sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ ba thế giới, với 6,9 triệu tấn, mặc dù chỉ khai thác một phần rất nhỏ trong số đó.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Nga ước tính sở hữu 658 triệu tấn kim loại quý hiếm, trong đó có 28,5 triệu tấn thuộc 15 loại đất hiếm.

Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị các cơ quan chức năng xây dựng chiến lược về kim loại đất hiếm.

Theo RT
Chỉ cần nhìn robot Trung Quốc "rán quả trứng" này thôi là tất cả chúng ta có thể thở phào nhẹ nhõm
Tags

Nga

Ấn Độ

công nghệ đất hiếm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại