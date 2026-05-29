Khu khai thác của Indian Rare Earths Limited tại Kerala.

Mới đây, JSC Giredmet - đơn vị thuộc bộ phận khoa học của Rosatom (Nga) đã ký một biên bản ghi nhớ với Nexon Geochem Pvt Ltd của Ấn Độ, về nghiên cứu và phát triển các công nghệ xử lý nguyên liệu thô để sản xuất nam châm đất hiếm.

Công ty cổ phần Giredmet cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với Quỹ Đổi mới Công nghệ trong Thăm dò và Khai thác mỏ (TEXMiN) về nghiên cứu và phát triển các công nghệ sản xuất nam châm vĩnh cửu.

Nam châm đất hiếm được mô tả như nền tảng vô hình của nền kinh tế xanh, là thành phần quan trọng trong ổ cứng máy tính, turbine gió, động cơ điện, thiết bị y sinh và các ứng dụng công nghiệp khác.

Dự kiến lượng tiêu thụ nam châm vĩnh cửu đất hiếm của Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030. Ấn Độ hiện nhập khẩu hầu hết lượng cần thiết.

Quốc gia Nam Á này đang tìm cách mở rộng chuỗi cung ứng đất hiếm của mình.

Trong chuyến thăm Ấn Độ mới đây của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubi, Ấn Độ - Mỹ đã chính thức hóa một khuôn khổ về cung ứng, khai thác, chế biến, tái chế và đầu tư vào các khoáng sản quan trọng và đất hiếm.

Tháng 2/2026, Ấn Độ tuyên bố đặt mục tiêu bắt đầu sản xuất nam châm vĩnh cửu đất hiếm vào cuối năm nay thông qua hợp tác với khu vực tư nhân.

Tháng 11 năm ngoái, nước này đã phân bổ 802 triệu USD cho một chương trình sản xuất nam châm vĩnh cửu đất hiếm.

Quốc gia Nam Á này sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ ba thế giới, với 6,9 triệu tấn, mặc dù chỉ khai thác một phần rất nhỏ trong số đó.

Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên, Nga ước tính sở hữu 658 triệu tấn kim loại quý hiếm, trong đó có 28,5 triệu tấn thuộc 15 loại đất hiếm.

Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị các cơ quan chức năng xây dựng chiến lược về kim loại đất hiếm.