Ấn Độ nâng cấp lớn phi đội máy bay chiến đấu Sukhoi 30MKI

Máy bay chiến đấu Sukhoi 30MKI.

Theo nguồn tin, chương trình này nhằm mục đích trang bị cho các máy bay chiến đấu Sukhoi 30MKI - xương sống của Không quân Ấn Độ (IAF), khả năng sống sót tốt hơn trong môi trường tác chiến điện tử hiện đại.

Theo báo cáo, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã đưa ra yêu cầu đề xuất trang bị cho các máy bay chiến đấu này hệ thống ăng-ten định vị toàn cầu (GPS) chống nhiễu và chống giả mạo hiện đại nhất.

Gây nhiễu và giả mạo tín hiệu là những yếu tố quan trọng của chiến tranh điện tử, nhằm mục đích làm gián đoạn tín hiệu vô tuyến và GPS, vốn cho phép phi công điều hướng và bắn đạn dược một cách chính xác.

Gây nhiễu làm ngừng tín hiệu, trong khi giả mạo tín hiệu gửi tín hiệu sai đến hệ thống định vị của đối phương.

Hiện tại, IAF đang vận hành khoảng 258 máy bay chiến đấu Su-30MKI. Việc nâng cấp được đề xuất là một phần của chương trình hiện đại hóa dòng máy bay Super Sukhoi của IAF.

Sukhoi 30MKI là biến thể dành riêng cho Ấn Độ của máy bay Su-30 Nga, được đưa vào biên chế IAF năm 2002.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ đặt mục tiêu mua 300 hệ thống ăng-ten.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ có kế hoạch mua sắm máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm.

Vào tháng 2/2026, tờ The New Indian Express đưa tin, Sukhoi Su-57 của Nga đã nổi lên như ứng cử viên hàng đầu.

Một phái đoàn cấp cao từ Nga đã đến thăm một cơ sở của Hindustan Aeronautics Limited, nơi sản xuất máy bay Sukhoi theo giấy phép từ Nga.

Vào tháng 1/2026, ông Vadim Badekha - Giám đốc điều hành Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) cho biết, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ấn Độ về việc sản xuất máy bay Sukhoi Su-57 tại Ấn Độ đang ở giai đoạn nâng cao .

Tại Triển lãm Hàng không Dubai vào tháng 11/2025, Nga đã tuyên bố đề nghị cấp phép sản xuất toàn bộ máy bay Su-57 tại Ấn Độ.

Ấn Độ đã khởi xướng chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" để thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước.

Gần 60% trang thiết bị quốc phòng của Lực lượng Vũ trang Ấn Độ có nguồn gốc từ Liên Xô/Nga, trong khi Sukhoi SU-30MKI hiện chiếm 45% phi đội máy bay chiến đấu của IAF.