Phi đội máy bay chiến đấu MiG-21 của Không quân Ấn Độ trong lễ kỷ niệm Ngày Không quân tháng 10/2023. (Ảnh: AP)

Việc cho phi đội này ngừng hoạt động nhấn mạnh tính cấp thiết phải tiếp tục mở rộng và hiện đại hóa Không quân Ấn Độ, để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng.

Phi đội MiG-21 ngừng hoạt động nghĩa là Không quân Ấn Độ chỉ còn 29 phi đội máy bay chiến đấu, thiếu hụt đáng kể so với số lượng 42 phi đội đã được chính phủ phê duyệt. Mỗi phi đội gồm 16-18 máy bay chiến đấu.

"Nếu tình trạng suy giảm phi đội máy bay chiến đấu của Ấn Độ không được chặn lại một cách nhanh chóng, điều đó sẽ gây khó khăn cho nhiệm vụ chống lại các đối thủ sở hữu máy bay chiến đấu tiên tiến trong chiến tranh hiện đại", nhà phân tích quốc phòng N.C. Bipindra, công tác tại New Delhi, nhận định.

Các quan chức Ấn Độ cho biết, nước này đang nỗ lực đẩy nhanh việc đưa máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas nội địa vào sử dụng, đồng thời mua sắm máy bay chiến đấu từ nước ngoài.

Ấn Độ đang có một đội bay gồm các máy bay Rafale, Mirage 2000, Su-30, MiG-29 và Tejas, cùng một số máy bay khác.

Được đưa vào sử dụng từ những năm 1960, tiêm kích MiG-21 với thiết kế mũi nhọn từng đóng vai trò xương sống của Không quân Ấn Độ, tham gia vào các cuộc xung đột với Pakistan và Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự cố thường xuyên xảy ra với các máy bay của dòng này dù đã được nâng cấp nhiều lần, vì công nghệ của máy bay đã lạc hậu và khó bảo trì.

Theo số liệu chính thức, Ấn Độ đã mua 872 chiếc MiG thuộc nhiều mẫu khác nhau trong thời gian từ năm 1966 - 1980, khiến nước này trở thành quốc gia vận hành máy bay MiG nhiều nhất thế giới.

Từ năm 1971 - 2012 đã xảy ra 482 vụ tai nạn máy bay MiG, khiến 171 phi công, 39 thường dân, 8 nhân viên phục vụ và 1 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Nguyên nhân được cho là do lỗi của con người và các trục trặc kỹ thuật.

Dữ liệu về các vụ tai nạn không được cập nhật kể từ đó năm đó.

Những vụ tai nạn liên tiếp khiến dòng máy bay chiến đấu này bị gán biệt danh "quan tài bay", bắt nguồn từ bộ phim bom tấn Bollywood "Rang De Basanti" năm 2006 nói về cái chết của một phi công trẻ lái MiG-21.

Hôm nay, 6 chiếc tiêm kích MiG-21 được chính thức ngừng hoạt động trong buổi lễ tại căn cứ không quân Chandigarh ở miền bắc Ấn Độ, do Tổng tư lệnh Không quân - Thống chế Không quân AP Singh chỉ đạo, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh.

MiG-21 từng là dòng máy bay chiến đấu được xuất khẩu nhiều nhất, nhưng đến nay chỉ còn một số ít quốc gia còn vận hành với số lượng hạn chế.