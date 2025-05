Ấn Độ khẩn cấp đóng cửa 32 sân bay; Pakistan tuyên bố tình trạng chiến tranh

Binh sĩ quân đội Ấn Độ.

Theo kênh truyền hình Qatar Al Jazeera, tiếng súng và tiếng nổ dữ dội đã tiếp diễn dọc theo biên giới, gây ra sự hoảng loạn trong người dân địa phương.

Các nhà chức trách ở Ấn Độ và Pakistan đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đảm bảo an ninh, trong khi khu vực này đang rơi vào hỗn loạn do mất điện trên diện rộng và hạn chế đi lại.

Theo Al Jazeera, các cuộc tấn công bằng pháo mạnh đã được ghi nhận tại khu vực đường tiếp xúc vào đêm ngày 9/5.

Người dân địa phương báo cáo về sự tàn phá ở các làng biên giới và một số khu vực của Jammu và Kashmir đã bị mất điện hoàn toàn.

Truyền thông Ấn Độ, bao gồm cả The Times of India, xác nhận rằng, tình trạng mất điện đã ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ gia đình, làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo trong khu vực.

Đại diện của các công ty năng lượng vẫn chưa nêu khung thời gian chính xác để khôi phục nguồn cung cấp điện, với lý do tình hình khó khăn.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp an ninh chưa từng có. Tổng cục Hàng không Dân dụng của nước này đã thông báo sẽ đình chỉ hoạt động tại 32 sân bay cho đến ngày 15/5/2025, tờ The Times of India đưa tin.

Về mặt chính thức, quyết định này là do "lý do hoạt động", nhưng các chuyên gia cho rằng, đó là do mối đe dọa leo thang và các cuộc tấn công có thể xảy ra.

New Delhi, thủ đô của Ấn Độ, đã ban bố tình trạng báo động cao, với việc tăng cường tuần tra, kiểm tra đường bộ và các tòa nhà chính phủ quan trọng được bảo vệ an ninh chặt chẽ.

Trong khi đó, Người phát ngôn quân đội Pakistan, Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry, ngày 9/5 tuyên bố, đất nước đang trong tình trạng chiến tranh với Ấn Độ, cáo buộc New Delhi đe dọa chủ quyền của mình.

Pakistan cũng đã tăng cường an ninh tại các thành phố lớn, bao gồm Islamabad và Karachi, nơi chính quyền địa phương đã kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người.

Xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan về các yêu sách lãnh thổ đối với Jammu và Kashmir có lịch sử lâu dài.

Cả hai quốc gia, sở hữu vũ khí hạt nhân, đã nhiều lần thấy mình ở bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện.

Theo Reuters, kể từ đầu năm 2025, số lượng các sự cố dọc theo LoC đã tăng đáng kể, gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế.

Liên hợp quốc và một số nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi cả hai bên hạ nhiệt, nhưng các nỗ lực ngoại giao cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng.